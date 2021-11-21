قطة تواسي طفلا يبكي من صعوبة واجبه المدرسي.. شاهد ماذا فعلت؟ (فيديو)

تعاطفت قطة لطيفة مع صبي يبكي لصعوبة الواجب المدرسي فأخذت تمسح له دموعه في مشهد مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر بالمقطع أن الصبي لم يكن يرغب في عمل الواجب لكن والدته أمرته أن يتابع واجبه وأن يتوقف عن البكاء، فما ما كان من قطته إلا أن أخذت تمسح له دموعه بمخلبها الصغير.

ووفقًا لوالد الطفل فقد حصلوا على قط بريطاني قصير من صديق قبل شهر ومنذ ذلك الحين وهو يرافق الطفل كل يوم أثناء قيامه بواجبه المنزلي.

التُقط المشهد في مدينة سوتشيان بمقاطعة جيانغسو شرقى الصين وحقق انتشارًا واسعًا لطرافته وعاطفيته فى الوقت نفسه.

وبحسب مجلة (ساينتيفك أمريكان) تشعر القطط بعاطفة طبيعية تجاه مَن يطعمونها ويعتنون بها ويلعبون معها، وذلك رغم أنها لا تُبدي هذا الأمر بوضوح دائمًا.

وتتمثل إحدى الحيل لكسب هذه الثقة في أن يسمح صاحب القطة بالاقتراب منه دائمًا عندما تود ذلك، بدلًا من أن يفرض نفسه عليها.

وترتبط القطط بالبشر عاطفيًا أكثر من حيوانات غيرها، كما يرتبط بها أصحابها بشكل كبير، إذ تتمتع القطط من خلال سلوكها بعلاقات جيدة مع أصحابها من البشر الذين يعتبرها معظمهم أنها أحد أفراد الأسرة بغض النظر عن بعض سلوكياتها التي ربما تكون منفرة مثل إفرازها للعاب ونبشها بأظافرها في الأثاث.