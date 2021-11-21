رغم صعوبة المهمة.. فيل ضخم ينجح في تسلق سياج حديدي بكل مهارة (فيديو)

ما زالت الأفيال تنجح في رسم الابتسامة على وجوهنا عند اكتشافها وهي تقوم بأشياء لطيفة وطريفة، إذ شوهد فيل في الاونة الأخيرة وهو يبذل قصارى جهده لاجتياز سياج حيث بدت المهمة صعبة للغاية بالنسبة إلى حيوان ضخم مثله.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته وزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند سوبريا ساهو، عبر تويتر، فيلًا يحاول عبور سياج حديدي في وسط الغابة.

وبعد عدة محاولات، نجح الفيل في تسلق السياج بمهارة غريبة وتمكن من شق طريقه إلى الجانب الآخر، بينما كتبت الوزيرة معلقة على سلوك الفيل الذكي “عاجزة عن الكلام”.

وحظي المقطع بمئات الآلاف من المشاهدات وأشار كثيرون إلى ضرورة إزالة مثل هذه الأسوار لتجنب الحوادث والإضرار بالحيوانات البرية.

وذكّر الفيديو البعض بالخسائر التي سببتها الأسوار وسط الغابات من قبل إذ فقد العديد من الأفيال حياتها وهي تحاول عبور هذه الأسوار وفقًا لتقارير إعلام محلي.

وأُعجب كثيرون بتصرف الفيل ومدى ذكائه في اجتياز العقبات أمامه، ولكن تساءل آخرون إن كانت هناك طريقة بسيطة لضمان مرورها من دون القفز من على الأسوار، وحماية البشر من خطر الأفيال في الوقت ذاته.