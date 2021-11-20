وفاءً لها واعترافا بجميلها.. تلاميذ مصريون يزورون قبر معلمتهم (صور)

زار تلاميذ مصريون من مدرسة (كفر الرجالات الإعدادية) قبر معلمتهم التي توفيت قبل أيام بقرية طوخ في القليوبية شمالي البلاد.

وحبًا في مربيتهم ومعلمتهم ووفاءً لجميل عطائها، توجه التلاميذ مع معلمي مدرسة كفر الرجالات الإعدادية إلى المقابر ووقفوا على قبر مدرّستهم (هويدا عبد العظيم مختار) التي رحلت عن الدنيا قبل أيام.

وفي لمسة وفاء تجمع طلاب ومعلمي المدرسة قبل موعد الدراسة، وتوجهوا إلى مقابر القرية لقراءة القرآن والدعاء للمعلمة الفاضلة التي رحلت قبل أيام.

وفي لفتة مؤثرة وقف تلاميذ المدرسة ومعلمون بالمدرسة على قبر المعلمة (هويدا عبد العظيم) التي رحلت قبل أيام بمدينة طوخ في القليوبية، وقرأوا القرآن على روحها.

المعلمة هويدا عبد العظيم

ونعت المدرسة، المعلمة هويدا وكتبت على فيسبوك ” كانت نعم الإنسانة والمعلمة والمربية الفاضلة التي تركت بصمة في تلك القلوب البريئة، فغرست فيهم الحب والوفاء والإخلاص فكان حصاد تلك الغرس ذلك الحب”.

وتفاعل مغردون مع اللفتة الإنسانية للمدرسة والطلاب، ونعوا المعلمة وامتدحوا طيب أخلاقها وترحموا على روحها، وقالوا إنها كانت متفانية في عملها وإن تلك اللفتة الإنسانية كانت نتيجة غرسها.

وقال مغرد “لولا ما غرسته ما حصدت، غفر الله لنا ولها ولجميع موتانا، اللهم آمين”.