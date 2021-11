كمالا هاريس رئيسة الولايات المتحدة لـ “ساعة و25 دقيقة”.. بايدن يستأنف مهامه الرئاسية (فيديو)

استأنف الرئيس الأمريكي جو بايدن مهماته الرئاسية، بعدما نقلها لنحو ساعة ونصف لبساعة خلال وجوده تحت التخدير لإجراء منظار للأمعاء إلى نائبته (كامالا هاريس) التي صارت أول امرأة تتولى صلاحيات الرئاسة في تاريخ البلاد.

وقال بايدن للصحفيين بعد مغادرته مستشفى (وولتر ريد) في واشنطن قرابة الساعة (14:05) بالتوقيت المحلي (19:05 بتوقيت غرينتش) إن “نتيجة فحصي الطبي جيدة جدًا”.

وعند وصوله إلى البيت الأبيض بعد ذلك على متن مروحية، قال الرئيس مبتسمًا “أشعر بأنني بحال جيدة”.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن رسالتي الرئيس إلى مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب اللتين تعلنان انتقال السلطة وفق الشروط التي ينص عليها الدستور ارسلتا بهذا الصدد.

وأتم إرسال الرسالتين في الساعة 10:10 بتوقيت واشنطن (15:10 بتوقيت غرينتش) وتسلم بايدن صلاحياته مجددا في الساعة 11:35 بالتوقيت المحلي (16:35 بتوقيت غرينتش).

Another history for Kamala! Vice President Kamala Harris became the first woman in US history to hold presidential power, albeit briefly, after Congress declared a temporary transfer of power while US President Joe Biden was sedated during a routine colonoscopy on Friday. pic.twitter.com/E3SPoSvic3 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 20, 2021

فحص “روتيني”

وقال البيان إن “الرئيس سيخضع لمنظار روتيني للأمعاء” في مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن.

ويهدف هذا “الفحص الروتيني” إلى كشف أي تشوهات في القولون ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين اليوم السبت.

وقالت الرئاسة الأمريكية “كما حدث عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للعملية نفسها في 2002 و2007، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائبة الرئيس لفترة قصيرة، عندما يكون تحت التخدير”.

واعتمد بايدن في ذلك على التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي ينص على أنه عندما “يعجز” الرئيس عن ممارسة مهامه، ينقل السلطات والمهام إلى نائبه الذي يمارسها حتى يعلن أنه قادر على استئنافها.

الرئيس ال 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس (رويترز)

ترمب خضع للفحص

كانت المتحدثة السابقة باسم دونالد ترمب (ستيفاني غريشام) ذكرت في كتاب حديث أن الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترمب قد خضع أيضا للتنظير نفسه لكنه أبقى الإجراء سريًا.

وأعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحي مفصل نُشر مساء أمس الجمعة أن بايدن بـ “صحة جيدة ويتمتع بالقدرة” على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك خضوعه لفحص طبي روتيني.

وأشار الطبيب كيفن أوكونر إلى أن الرئيس الأمريكي يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.

وكتب أن “الرئيس لا يزال رجلاً بصحة جيدة وقويًا” مؤكدًا أنه “يتمتع بالقدرة على أن يمارس بنجاح مهمات الرئاسة”.

It was good to be back in Detroit. pic.twitter.com/DXKpvHRteJ — Joe Biden (@JoeBiden) November 18, 2021

والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، تلقى لقاحًا كاملًا ضد كوفيد-19 كما حصل على جرعة ثالثة في نهاية سبتمبر/أيلول.

وأعلن الرئيس الأمريكي الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة أنه ينوي الترشح لإعادة انتخابه في 2024، لكن تقدمه في السن يثير تكهنات باحتمال تخليه عن هذه الفكرة.

ووعد الرئيس بأكبر قدر من الشفافية حول حالته الصحية ولا يفوت بعض مؤيدي دونالد ترمب أي فرصة للتساؤل علنا وبطرق ملتوية إلى حد ما، عن صحته الجسدية والعقلية.

From child care to housing, we need to bring down the costs of living for working families. Congress must pass the Build Back Better Act. pic.twitter.com/wRLlytsNPX — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 18, 2021

وواجه بايدن مشكلة صحية خطيرة في 1988 ونُقل بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تمزق في الأوعية الدموية، حتى إنه تم استدعاء كاهن من أجل الطقوس الدينية الأخيرة.

وإذا لم يترشح بايدن لولاية ثانية، سيُنظر إلى كامالا هاريس (57 عامًا) على أنها مرشحة طبيعية للمعسكر الديموقراطي، رغم أن معظم المراقبين يرون أن حصيلة ولايتها بصفتها نائبة للرئيس تُعتبر متفاوتة.