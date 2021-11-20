نظمت أحزاب في جنوب أفريقيا أمس الجمعة، مظاهرة في جوهانسبرغ، رفضا لمشاركة ملكة جمال البلاد لعام 2021، في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل الشهر المقبل.

وشارك (حزب المؤتمر الوطني الأفريقي) الحاكم وأحزاب سياسية أخرى وعدد من منظمات المجتمع المدني، في مظاهرة احتجاج أمام مقر الجهة المنظمة لمسابقة الجمال في جنوب أفريقيا.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لمشاركة (لاليلا مسوان) في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات التي يتعرض لها من دولة الاحتلال.

وشارك في التظاهرة (ماندالا مانديلا) حفيد الزعيم حفيد الزعيم الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، والذي يعبر دائمًا عن دعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه مع غزة.

Just posted a photo @ Mvezo Great Place https://t.co/LuMh9Dp2fh — Nkosi Zwelivelile (@nkoszwelivelile) November 19, 2021

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات “الحرية لفلسطين، قاطعوا نظام الفصل العنصري” مطالبين ملكة جمال جنوب أفريقيا بمقاطعة المسابقة وعدم المشاركة فيها.

وقالت رئيسة الفرع النسائي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي (باتابيلي دلاميني) إن جنوب أفريقيا ستستمر في الحفاظ على تضامنها مع الفلسطينيين ضد إسرائيل”. وأشارت إلى أن “جنوب أفريقيا ليس لديها سفير في إسرائيل منذ عامين”.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد سحبت دعمها لملكة جمال البلاد في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، رفضا لمعاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الفنون والثقافة والرياضة بجنوب أفريقيا في بيان صدر الأحد، إنها سحبت دعمها لملكة جمال البلاد لاليلا مسواني على خلفية “تصلب” المنظمين لمسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا ورفضهم مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون المقرر عقدها في إسرائيل.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا إنها تنأى بنفسها عن قرار منظمي مسابقة ملكة جمال البلاد بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون السنوية المقرر عقدها الشهر المقبل في إسرائيل.

وجاء القرار يوم الأحد الماضي بعد الدعوات المتزايدة والاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد ضد ملكة جمال جنوب أفريقيا (لاليلا مسواني) لحملها على مقاطعة المسابقة التي تستضيفها مدينة إيلات يوم 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، وتشارك فيها أكثر من 70 متنافسة.