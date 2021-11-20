تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لشجاعة شاب مصري وهو يغامر بحياته لإنقاذ طفل رضيع من حريق عبر شرفة شقته الواقع في الطابق الخامس.
قضى يومين عالقا من دون طعام أو ماء.. سوداني يهلل فرحا بعد إنقاذه في صحراء السعودية (فيديو)
نشرت حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة فرح عارمة لسوداني عقب إنقاذه بعد أن وحلت سياراته في الصحراء في السعودية.
فرحة وسعادة المقيم السوداني بوصول الفزعة
ومن احيا نفسا كمن احيا الناس جميعا pic.twitter.com/FHC9RxPbIW
— فريق برق للانقاذ (@barqrescue) November 18, 2021
ونشر حساب “فريق برق للإنقاذ” في مدينة رابغ السعودية لقطات مصورة لفرحة السوداني الذي وحل سيارة نقل كبير تحمل أعلافا في الرمال ولم يتمكن من الخروج.
— فريق برق للانقاذ (@barqrescue) November 18, 2021
وقال المواطن السوداني إنه وحلت سيارته لمدة يومين دون طعام أو شراب في الرمال بعد أن نفدت المياه منه.
— فريق برق للانقاذ (@barqrescue) November 18, 2021
وأضاف أنه اتصل بشخص متطوع لنجدته ولبى على الفور اتصاله وقال إنه قادم بفريق كامل من سبع سيارات دفع رباعي لإنقاذه.
وتابع أن المتطوعين هموا بإنقاذه دون أن يعرفوه مسبقا.