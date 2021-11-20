قضى يومين عالقا من دون طعام أو ماء.. سوداني يهلل فرحا بعد إنقاذه في صحراء السعودية (فيديو)

نشرت حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة فرح عارمة لسوداني عقب إنقاذه بعد أن وحلت سياراته في الصحراء في السعودية.

فرحة وسعادة المقيم السوداني بوصول الفزعة

ومن احيا نفسا كمن احيا الناس جميعا pic.twitter.com/FHC9RxPbIW — فريق برق للانقاذ (@barqrescue) November 18, 2021

ونشر حساب “فريق برق للإنقاذ” في مدينة رابغ السعودية لقطات مصورة لفرحة السوداني الذي وحل سيارة نقل كبير تحمل أعلافا في الرمال ولم يتمكن من الخروج.

وقال المواطن السوداني إنه وحلت سيارته لمدة يومين دون طعام أو شراب في الرمال بعد أن نفدت المياه منه.

وأضاف أنه اتصل بشخص متطوع لنجدته ولبى على الفور اتصاله وقال إنه قادم بفريق كامل من سبع سيارات دفع رباعي لإنقاذه.

وتابع أن المتطوعين هموا بإنقاذه دون أن يعرفوه مسبقا.