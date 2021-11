آلاف الدولارات تتساقط من مركبة مصفّحة على أحد الطرق السريعة في أمريكا (فيديو)

تساقطت رزم أموال نقدية من مركبة لنقل المال على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا، أمس الجمعة، ما دفع بسائقين إلى التهافت للإفادة من هذه الفرصة غير المتوقعة.

ولم تدم فرحة السائقين طويلا، إذ وصلت الشرطة سريعا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته وأوقفت شخصين أظهرا طمعا كبيرا في هذه الحادثة.

وقال كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة بكاليفورنيا خلال مؤتمر صحفي “ثمة فيديوهات كثيرة تظهر أناسا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من على الأرض”.

وأكد أن الأموال التي سقطت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.

ووقعت الحادثة بعدما فُتح باب المركبة المصفحة عرضا بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو في منطقة غير بعيدة من الحدود مع المكسيك.

وتظهر فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أناسا يتوقفون على الطريق ويتهافتون ليغرفوا الأوراق النقدية الخضراء، حتى إن بعضهم كان يرميها في الهواء كالنثار.

وكتب مستخدم عبر إنستغرام “هل رأيتم هذا قبلا؟ ماذا تفعلون لو حصل معكم ذلك؟”.

وحذّرت الشرطة من أنها ستستعين بهذه الفيديوهات لتقفي أثر الأشخاص الذين لن يعيدوا المال الذي جمعوه من دون وجه حق.

وقال مارتن “من الأفضل أن يتحلّوا بالنزاهة بدل انتظار أن نجدهم ونقرع بابهم”.

وأوقفت الشرطة في مكان الحادثة رجلا وامرأة تهافتا لجمع الأموال لكنهما علقا خارج سيارتهما على الطريق السريع بعدما أوصداها بالخطأ والمفتاح في داخلها.

💸💰 'THIS IS LITERALLY INSANE' | A wild scene unfolded in Southern California after two bags of money fell out of an armored truck. More >> https://t.co/rTKNBC7qHQ pic.twitter.com/Z7vgumVIEI

Drivers scrambled to grab cash Friday morning after bags of money fell out of an armored truck on a Southern California freeway, authorities said. https://t.co/QBQEj2ZCUX

This was the scene after an armored truck dropped bags of money onto I-5 in Carlsbad on Friday morning, snarling traffic.

CHP said two people were arrested for taking loose cash, adding, "we are going to be following up on every lead that we have." https://t.co/QGGJTb4mUu pic.twitter.com/4IZAFTHupu

— ABC 10News San Diego (@10News) November 20, 2021