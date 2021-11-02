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الأخبار|سوريا

وفاة المطرب السوري صباح فخري صاحب الرقم القياسي لأطول مدة غناء

المطرب السوري الراحل صباح فخري (مواقع التواصل)
2/11/2021-|آخر تحديث: 2/11/202102:10 PM (مكة المكرمة)

نعت وزارة الإعلام ونقابة فناني سوريا المطرب البارز صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عامًا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال نجله أنس فخري لوكالة الأنباء الفرنسية ”توفي والدي في دمشق وفاة طبيعية، توقف قلبه عن النبض وغادرنا“، من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع.

وعلى مواقع التواصل نعى الكثير من الفنانين والإعلاميين العرب رحيل الفنان القدير مستذكرين مشواره الفني الممتد لأكثر من 60 عامًا.

ولد صباح فخري في مدينة حلب عام 1933 واسمه الحقيقي صباح الدين أبو قوس، وفخري ليس لقبه وإنما هو تقدير لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

درس صباح فخري الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والصولفيج والعزف على العود، بعد أن كان موظفا في شبابه بأوقاف حلب ومؤذنا في جامع الروضة هناك.

حصل فخري على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرًا لإنجازاته الكبيرة في خدمة الفن العربي الأصيل.

 

رقم قياسي في مدة الغناء

حقق فخري رقمًا قياسيًا من خلال غنائه على المسرح مدة تتجاوز عشر ساعات متواصلة من دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.

شغل الفنان الراحل مناصب رسمية عدة، من بينها: نقيب الفنانين السوريين، ونائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، ومدير مهرجان الأغنية السورية، كما انتخب عضوا في مجلس الشعب السوري عام 1998.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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