وفاة المطرب السوري صباح فخري صاحب الرقم القياسي لأطول مدة غناء

نعت وزارة الإعلام ونقابة فناني سوريا المطرب البارز صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عامًا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال نجله أنس فخري لوكالة الأنباء الفرنسية ”توفي والدي في دمشق وفاة طبيعية، توقف قلبه عن النبض وغادرنا“، من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع.

وعلى مواقع التواصل نعى الكثير من الفنانين والإعلاميين العرب رحيل الفنان القدير مستذكرين مشواره الفني الممتد لأكثر من 60 عامًا.

ولد صباح فخري في مدينة حلب عام 1933 واسمه الحقيقي صباح الدين أبو قوس، وفخري ليس لقبه وإنما هو تقدير لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

درس صباح فخري الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والصولفيج والعزف على العود، بعد أن كان موظفا في شبابه بأوقاف حلب ومؤذنا في جامع الروضة هناك.

حصل فخري على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرًا لإنجازاته الكبيرة في خدمة الفن العربي الأصيل.

صحيح الموت غيَّبك بالجسد،

بس ما رح يقدر يغيبك من ذاكرتنا و ذاكرة الفن والطرب العربي الاصيل.

وداعاً ملك ملوك الطرب… #صباح_فخري — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 2, 2021

رقم قياسي في مدة الغناء

حقق فخري رقمًا قياسيًا من خلال غنائه على المسرح مدة تتجاوز عشر ساعات متواصلة من دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.

شغل الفنان الراحل مناصب رسمية عدة، من بينها: نقيب الفنانين السوريين، ونائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، ومدير مهرجان الأغنية السورية، كما انتخب عضوا في مجلس الشعب السوري عام 1998.

رحم الله الـگـبير #صباح_فخري

صوت سوريا العظيم ، ملك النغمة والتطريب وسُلطان التراث العربي الأصيل ، أصدق التعازي لأنس و عائلة أبو قوس وأهل حلب الكرام والجمهور العربي أينما وُجد .

إنـالله و إنـا إلـيـه راجعـون pic.twitter.com/PHYpR5JBLn — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) November 2, 2021

وداعاً #صباح_فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية

من لم يستمع له فاته الكثير..

مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية

أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن.. 🙏🏻💔 pic.twitter.com/YKLhWi1jrg — Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 2, 2021

حزينة القدود والموشحات والطرب الاصيل برحيل المعلم #صباح_فخري … ايقونة من بلادي شكلت معلماً للاصالة والفن العظيم تطوي برحيلها حالة لن تتكرر. وداعاً صباح، فخر سوريا والعالم العربي.#NassifZeytoun💡 pic.twitter.com/xB5lhn1DXj — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) November 2, 2021