بعيدها الـ25.. الجزيرة تستذكر 4 من صحفييها المعتقلين في مصر وهذه قصتهم (فيديو)

قال رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، إن مكاسب الجزيرة لم تتحقق بلا ثمن وأن ذكرى “شهدائها عزيزة في قلوبنا ولا ننسى المعتقلين في السجون المصرية”.

وفي كلمة له بمناسبة احتفال شبكة الجزيرة بانطلاقتها، أكد أن شبكة الجزيرة تحملت تبعة الإيمان بحرية الكلمة وبحق الناس في معرفة الحقيقة ووقفت في وجه حملات الإسكات والتشويش.

كما تحملت دولة قطر تبعات الإصرار على توفير هذا المنبر للمواطن العربي والمشاهد العالمي، وأن الثمن الأغلى هو ما دفعه مراسلو شبكة الجزيرة والعاملون فيها، وفق تعبيره.

وأوضح قائلًا “إن بعض العاملين فقدوا أرواحهم شهداء للحقيقة والكلمة الحرة وكابدوا السجون والتعذيب والمضايقات وعانى آخرون الغربة والبعد عن الأهل والأوطان”.

وقال” نحن اليوم نتذكر بقلوب حزينة لكن مليئة بالفخر والاعتزاز شهداء الجزيرة” مؤكدا أن ذكراهم ستظل حية في القلوب وقلوب الأجيال القادة.

وأضاف الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني قائلا” كذلك لا ننسى الزملاء الذين ما زالوا في السجون المصرية ونذكر منهم الزملاء (ربيع الشيخ وهشام عبد العزيز وأحمد النجدي وبهاء إبراهيم)”.





الجزيرة وفية للعاملين بها

وقال مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق إن “الجزيرة وفية للعاملين فيها ولن تتخلى عن صحفييها المعتقلين”.

وأكد مصطفى سواق في رد حول تناول رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني لموضوع صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في مصر، أن تلك إشارة مهمة.

وأوضح أن الجزيرة تقدر وفاء العاملين بها كثيرًا وتقدر تمسكهم بقيمها، مشيرًا إلى أن الجزيرة وقفت مع الصحفيين الذين استشهدوا والذين كانوا قيد الاعتقال بكل الطرق.

وأكد أن الإشارة للمعتقلين في مصر بالاسم هو دليل على وفاء الجزيرة لصحفييها والعاملين معها وأنه تأكيد على هذا الوفاء والتزام بالاهتمام بشأنهم.

“مهنة المهالك”

وقال مدير قناة الجزيرة مباشر أيمن جاب الله إن الصحفي أصبح مستهدفًا بسبب رسالته الصحفية، مشيرًا إلى أن الصحافة أصبحت مزعجة جدًا للسياسي في المنطقة العربية.

وأكد أن كل الزملاء الصحفيين في الجزيرة مباشر الذين اعتقلوا في مصر، لم يكونوا أصلًا في مهمة صحفية بل ذهبوا في إجازة عادية إلى أهاليهم.

وأعرب عن أمله في عودة الزملاء الصحفيين المعتقلين إلى عملهم، مشيرًا إلى قائمة من الصحفيين السابقين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل وكانوا فقط يعملون بمهنية في نقل الحقيقة.

واعتقل الصحفيون (هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ) خلال ذهابهم في إجازة عادية إلى مصر.

هشام عبد العزيز

واعتقل الأمن المصري الصحفي بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز خلال زيارة عائلية إلى مصر، في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة.

وأفرجت عنه النيابة بعد ذلك إلا أن السلطات المصرية أعادت ضمه لقضية جديدة رقم 1956 لعام 2019.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه يعاني من ارتفاع في ضغط العين، ما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

بهاء الدين إبراهيم

واعتقل الصحفي بالجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم في فبراير/شباط من عام 2020 في مطار برج العرب الدولي من دون سبب.

وطالبت أسرة الصحفي المصري بهاء الدين إبراهيم، السلطات المصرية بالإفراج عنه، وقالت زوجته منى محمود، إن بهاء اعتقل في مطار برج العرب الدولي من دون سبب.

وكتبت منى عبر فيسبوك تفاصيل وظروف اعتقال زوجها بعد عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية ثم منعه من السفر واحتجاز جواز سفره واعتقاله إلى أن تم القبض عليه وإخفاؤه قسريا.

وقالت إنه ومنذ تلك الفترة تصدر النيابة قرارات بحبسه احتياطيا والتجديد له فيما بعد وحتى الآن من دون تهمة سوى ممارسة عمله الصحفي.

وقالت منى محمود إن الأسرة قررت قضاء إجازتها السنوية في مصر عام 2018 كما هي معتادة كل عام، وأثناء عودتهم إلى قطر، حيث يعمل زوجها، تم منعه من السفر وسحب جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني التابع له لاستلام جوازه.

وبهاء الدين إبراهيم (45 عامًا) من محافظة الجيزة، صحفي ومترجم وأب لطفلين وعمل سابقا في وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية وقناة النيل للأخبار الحكومية ثم قناة الجزيرة مباشر.

أحمد النجدي

واعتقل الصحفي في الجزيرة مباشر الأستاذ أحمد النجدي (65 عامًا) وكان أيضًا في زيارة لأهله في مصر.

وعمل النجدي بالإذاعة المصرية وبالخليج قبل نحو ربع قرن وانضم للجزيرة قبل 21 عامًا وشهد له الجميع بالمهنية وحسن الخلق والعلاقة الطيبة مع الجميع.

ربيع الشيخ

واعتقل الصحفي في قناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ في مارس/آذار الماضي، وكان في زيارة لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من الدوحة.

وألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة القبض على ربيع الشيخ، فور وصوله مطار القاهرة، وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس الشيخ لمدة 15 يومًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وتقول السلطات الرسمية المصرية إن هناك صحفيين محبوسين على ذمة اتهامات مرتبطة أغلبها بنشر “أخبار كاذبة”، بينما تتوالى مطالبات حقوقية محلية ودولية لإٌطلاق سراحهم باعتبارها “اتهامات سياسية”، وهو ما “تكذبه” القاهرة عادة.

واحتفلت شبكة الجزيرة مساء أمس الإثنين، باليوبيل الفضي لانطلاقتها، وجاء احتفال الجزيرة بذكرى تأسيسها الـ 25 تحت عنوان (نهج فريد) في وقت لا تزال تتربع على عرش القنوات الإخبارية الأكثر متابعة وجماهيرية في الوطن العربي، وفق مراقبين.