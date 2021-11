في خضم الأزمة السياسية.. وفد إسرائيلي يزور الخرطوم ويجتمع مع مسؤولين سودانيين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفدًا إسرائيليًا قام بزيارة العاصمة السودانية الخرطوم الأيام الماضية وأجرى محادثات تتعلق بالأزمة السياسية في السودان.

وكتب الصحفي الإسرائيلي (باراك رافيد) على تويتر”زار وفد إسرائيلي الخرطوم في الأيام الأخيرة والتقى بمسؤولين عسكريين سودانيين من بينهم الجنرال عبد الرحيم دقلو، كما أخبرني مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون”.

وذكرت صحيفة (السوداني) التي تصدر في الخرطوم نقلًا عن مصادر لم تسمها أن وفدا إسرائيليًا زار العاصمة السودانية في الأيام الماضية من دون معرفة طبيعة الزيارة والغرض منها.

وكشف موقع (والا) الإسرائيلي أن الوفد الإسرائيلي زار السودان خلال الأيام الأخيرة لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي بعد الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بحل مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الإخباري الإسرائيلي إن الوفد “على ما يبدو ضم ممثلين من الموساد واجتمع بشكل أساسي مع مسؤولين عسكريين في الخرطوم”.

BREAKING: An Israeli delegation visited Khartoum in recent days and met Sudanese military officials among them General Abdelrahim Dagalao, Israeli officials and Western diplomats tell me

— Barak Ravid (@BarakRavid) November 1, 2021