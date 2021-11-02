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الأخبار|السودان

في خضم الأزمة السياسية.. وفد إسرائيلي يزور الخرطوم ويجتمع مع مسؤولين سودانيين

قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان "يسار" ورئيس الحكومة المنحلة عبدالله حمدوك (وكالة الأنباء السودانية)
2/11/2021-|آخر تحديث: 2/11/202103:10 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفدًا إسرائيليًا قام بزيارة العاصمة السودانية الخرطوم الأيام الماضية وأجرى محادثات تتعلق بالأزمة السياسية في السودان.

وكتب الصحفي الإسرائيلي (باراك رافيد) على تويتر”زار وفد إسرائيلي الخرطوم في الأيام الأخيرة والتقى بمسؤولين عسكريين سودانيين من بينهم الجنرال عبد الرحيم دقلو، كما أخبرني مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون”.

وذكرت صحيفة (السوداني) التي تصدر في الخرطوم نقلًا عن مصادر لم تسمها أن وفدا إسرائيليًا زار العاصمة السودانية في الأيام الماضية من دون معرفة طبيعة الزيارة والغرض منها.

وكشف موقع (والا) الإسرائيلي أن الوفد الإسرائيلي زار السودان خلال الأيام الأخيرة لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي بعد الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بحل مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الإخباري الإسرائيلي إن الوفد “على ما يبدو ضم ممثلين من الموساد واجتمع بشكل أساسي مع مسؤولين عسكريين في الخرطوم”.

وأشار دبلوماسي غربي للموقع إلى أن أحد المسؤولين الذين اجتمع معهم الوفد الاسرائيلي كان الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) وهو قائد قوات قوات الدعم السريع في الخرطوم.

وكان عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات قوات الدعم السريع، قد زار إسرائيل قبل أسابيع مع وفد عسكري سوداني وعقد اجتماعات مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، لم يصدر بشأنها تعليق من الطرف السوداني.

وكان مصدر عسكري مطلع قد كشف لصحيفة (السوداني) عن زيارة وفد عسكري سوداني رفيع لإسرائيل بقيادة الفريق عبد الرحيم دقلو، وهو شقيق محمد حمدان دقلو، نهاية أكتوبر الماضي.

ولم تفصح المصادر عن أسباب زيارة الوفد العسكري السوداني الرفيع والتي جاءت قبل أيام من الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني، بحسب ما ذكرت الصحيفة السودانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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