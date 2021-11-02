سهير البابلي تتصدر غوغل مصر بعد دخولها العناية المركزة .. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

تعرضت الممثلة المصرية سهير البابلى لوعكة صحية شديدة ونقلت لغرفة الرعاية المركزة منذ 5 أيام، بحسب مواقع إخبارية محلية.

وتصدر اسم الممثلة المصرية البارزة محرك البحث غوغل ما يعكس اهتمام جمهورها بمتابعة حالتها الصحية.

وقالت نيفين الناقوري ابنة سهير البابلى فى تصريحات لمواقع مصرية إن والدتها تعرضت منذ ما يقارب الشهر إلى بوادر غيبوبة سكر، وتم إسعافها قبل أن تدخل فى الغيبوبة، إلا أنها تعرضت لبعض المضاعفات وخضعت للعديد من الفحوصات.

وأضافت نيفين أن الفحوصات أكدت وجود مياه على الرئة وضعف بعضلة القلب، مشيرة إلى أن حالتها ساءت منذ 5 أيام وحدث توقف بعضلة القلب للحظات، ما استدعى نقلها إلى المستشفى واحتجازها بالرعاية المركزة ووضعها على جهاز تنفس اصطناعي.

وأشارت إلى أن الزيارة ممنوعة عن والدتها وأنها تدخل للاطمئنان عليها ورؤيتها لدقائق، مؤكدة أنها ليست فى غيبوبة وأنها تشعر بها حين تزورها، ولكنها تحتاج الدعاء حتى تسترد عافيتها.

وكانت الفنانة المعتزلة حلا شيحة قد وجهت رسالة لمتابعيها عبر انستغرام تطلب منهم الدعاء لسهير البابلي، وقالت فيها “جميلة الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها”.

وترددت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي خلال الأسابيع الماضية لكن المخرج عمر زهران نفاها وكتب عبر فيسبوك” أطمئن الجميع النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله، لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر جعلتها غير قادرة على الرد تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم، وربنا يزيدها من فضله”.

وسهير البابلي من مواليد محافظة دمياط عام 1937، وبعد تخرجها من الثانوية التحقت بمعهد الفنون المسرحية، ومن أشهر أدوارها على المسرح دورها في مسرحية (مدرسة المشاغبين) عام 1973 ومسرحية (ريا وسكينة) عام 1985.

ومن أبرز أفلامها: يوم من عمري، أخطر رجل في العالم، أميرة حبي أنا، استقالة عالمة ذرة، السيد قشطة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وليلة عسل.

وعقب ارتدائها الحجاب عام 1997 اعتزلت التمثيل، لكنها عادت إليه في مسلسل (قلب حبيبة) في عام 2006، ثم غابت مجددًا عن الظهور وعادت عام 2014 بمسلسل (قانون سوسكا).