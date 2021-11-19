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الأخبار|الصين

خبير: أول إصابة بكورونا ظهرت في وقت متأخر عما أعلن

طاقم طبي صيني مع مريض في ووهان-25 يناير 2020(غيتي)
19/11/2021-|آخر تحديث: 19/11/202104:53 PM (مكة المكرمة)

توصل علماء إلى أن الحالة الأولى من فيروس كورونا في الصين والتي عَرَّف عنها كذلك تقرير صادر عن منظمة الصحة- سُجلت بعد بضعة أيام مما كان يُعتقد وفي سوق ووهان، وفق مقال نشره عالم بارز في مجلة ساينس.

وتعود الحالة الأولى لكوفيد-19 فعليا إلى بائعة عملت في سوق ووهان وفقا لعالم الفيروسات (مايكل وُروباي) الذي يقول إن هذه البيانات بالإضافة إلى تحليل الحالات الأولى في المدينة، ترجح الكفة بوضوح نحو منشأ حيواني للفيروس.

ويحتدم الجدل منذ ظهور الوباء بين الخبراء الذين ما زالوا يسعون لكشف لغز منشأ الفيروس في غياب أدلة قاطعة.

وينتمي مايكل وُروباي نفسه إلى الخمسة عشر خبيراً الذين نشروا في منتصف مايو/أيار مقالاً في مجلة ساينس يدعو إلى النظر بجدية في فرضية تسرب الفيروس من مختبر في ووهان، لكنه كتب اليوم أن أبحاثه “تقدم أدلة قوية تؤيد أن الوباء مصدره حيوان حي” من هذه السوق.

واستند أحد المآخذ على هذه النظرية إلى حجة تقول إنه نظرا لأن السلطات الصحية نبهت إلى حالات مصابة بمرض مثير للشبهة مرتبط بالسوق منذ 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2019، يعتقد أنه حصل تحيُّز.

وأدى ذلك إلى تحديد مزيد من الحالات في هذا المكان أكثر من أي مكان آخر مع لفت الانتباه إليه.

وللتغلب على هذا التحيز، حلل مايكل وُرورباي الحالات التي أبلغ عنها مستشفيان قبل إعلان حالة الطوارئ، غير أن هذه الحالات مرتبطة أيضا إلى حد كبير بالسوق.

وأشار مايكل وُروباي في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه “في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، ترتبط نصف الحالات الأولى بمكان بحجم ملعب كرة قدم”.

وقال إنه “من الصعب للغاية تفسير هذا الاتجاه إن لم ينطلق الوباء من هذه السوق”.

ويستند المأخذ الآخر إلى أن الحالة الأولى لا علاقة لها بالسوق، لكن تقرير منظمة الصحة العالمية قال إن المريض ظهرت عليه الأعراض ابتداءً من 8 ديسمبر/كانون الأول، فإن ذلك لم يحدث في الواقع حتى 16 من نفس الشهر، وفقًا للباحث.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من مقابلة بالفيديو عُثر عليها وحالة موصوفة في مقال علمي وملف طبي بالمستشفى ينطبق على هذا الرجل البالغ من العمر 41 عامًا.

وهكذا صارت الحالة الأولى المعروفة هي لامرأة مرضت في 11 ديسمبر/كانون الأول، وهي بائعة في السوق.

ورداً على سؤال لنيويورك تايمز، وافق بيتر داساك الذي كان من بين الخبراء الذين أرسلتهم منظمة الصحة العالمية إلى ووهان على أن “تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول كان خطأ”.

المصدر : الفرنسية

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