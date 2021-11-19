شاهد: فيديوهات تظهر سقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات في السودان

حصلت الجزيرة مباشر على فيديوهات تظهر سقوط قتلى وجرحى خلال “مليونية 17 نوفمبر” أول أمس الأربعاء في الخرطوم ومدن سودانية تنديدا بقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وكان البرهان قرر حلّ مؤسسات الحكومة الانتقالية واعتقال مسؤولين ووزراء من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، في حين اندلعت احتجاجات قالت إن تلك القرارات انقلاب على الحكومة المدنية.

تعرض لأول مرة.. مقاطع مصورة لناشطين سودانيين قبل عودة الإنترنت تظهر سقوط قتلى وجرحى خلال #مليونية17نوفمبر في #السودان https://t.co/yTvaH67dwa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2021

وسقط نحو 15 قتيلا برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات الأربعاء، وهو اليوم الذي كان مقررا فيه تسليم السلطة للمدنيين بحسب الوثيقة الدستورية بين العسكريين والمدنيين عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

مدير الشرطة السودانية: قوات الشرطة التي تتعامل مع المظاهرات غير مسلحة بسلاح ناري.. قد تكون هناك جهات أخرى مسلحة#السودان pic.twitter.com/LwrpcWME77 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2021

وأعلن تجمع المدنيين السودانيين وجود تسجيلات قال إنها توثق تورط قوات الشرطة في اغتيال وقنص المتظاهرين، وذلك بعد ساعات من نفي الشرطة السودانية استخدام العنف.

وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير إن الشرطة منعت سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى من المتظاهرين، وإنها اقتحمت المستشفيات وأطلقت الغاز المدمع بداخلها. وشدد المجلس على أنه “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع العسكريين”.

وفي السياق نفسه، قالت المحامية نفيسة حجر عضو فريق المحامين السودانيين المدافعين عن المعتقلين في المظاهرات للجزيرة إن السلطات اعتقلت 72 متظاهرا أول أمس الأربعاء، بينهم مصابون و11 قاصراً. وأضافت المحامية أن السلطات أودعت المعتقلين حراسات قسم شرطة المقرن تمهيدا لنقلهم إلى سجن سوبا في الخرطوم.

ووصف المتظاهرون سلوك الشرطة في مظاهرات يوم الأربعاء بأنه “أشدّ عدوانية” من ذي قبل، واستمرت المواجهات الخميس في ضاحية الخرطوم بحري التي شهدت أسوأ أعمال العنف.

بيان: مؤتمر الشرطة الصحفي كذب صراح وموت للمهنية والضمير يتحمل المجلس العسكري الانقلابي المسؤولية الكاملة عن المجازر وجرائم القتل المجاني والعنف الممنهج ضد الثائرات والثوار السلميين في كل مدن وقرى السودان، وهي جرائم ليست بالغريبة أو الجديدة على هذه الطغمة الفاسدة#مجزرة17نوفمبر pic.twitter.com/SYlXOjqv8H — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 18, 2021

ونقلت رويترز عن شاهد عيان قوله إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي أثناء إزالتها للحواجز التي نصبها المتظاهرون.

وأدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين في السودان، وقال في مؤتمر صحفي إن على “سلطات الأمر الواقع في السودان” التوقف عن ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.