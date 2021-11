مصدر أمل للمرضى المعرضين للخطر.. الإعلان عن تجارب ناجحة لعقار جديد مضاد لكورونا

أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة (أسترازينيكا) أمس الخميس عن تجارب سريرية متقدمة وناجحة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان المختبرين الأمريكيين (ميرك) و(فايزر) أنهما يعملان على تطوير أدوية تتيح الوقاية من الأشكال الحادة للإصابة بالفيروس يتوجب تناولها مع ظهور أولى الأعراض.

Not all individuals can mount an immune response to #COVID19. This is why researching and exploring different options to protect high-risk individuals is important. Hear from Dr. Brian Koffman on the impact of the virus for immunocompromised people. https://t.co/6CZl23VVRh pic.twitter.com/kLFfzT3mCe

— AstraZeneca (@AstraZeneca) November 18, 2021