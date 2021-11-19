أطرافه بدأت في التآكل.. الأسير الفلسطيني علاء الأعرج ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية (فيديو)

قالت أسماء قزمار زوجة الأسير الفلسطيني علاء الأعرج إن قرار المحكمة الإسرائيلية بإلغاء اعتقال زوجها إداريا جاء مفاجئا تماما وخاصة بعد تأجيل إصدار القرار عدة مرات.

وأضافت للجزيرة مباشرأن زوجها ظهر في وضع صحي صعب جدا خاصة وأن أطرافه بدأت في التآكل نظرا لفقده جزءا كبيرا من وزنه إذ تلاشت الخلايا الدهنية وبدأ الجسم يتغذى من اللحم.

وأكدت أن الانتصار له فرحة كبيرة لكنها لا تزال منقوصة لوجود أسرى آخرين مثله وفي نفس ظروفه.

الأسير الفلسطيني علاء الأعرج يعلق إَضرابه عن الطعام والذي استمر 103 أيام بعد إلغاء اعتقاله الإداري pic.twitter.com/DFXngdmqP0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2021

وعلق الأسير الفلسطيني علاء الأعرج، أمس الخميس، إضرابه عن الطعام بعد 103 أيام، عقب قرار محكمة إسرائيلية إلغاء اعتقاله الإداري.

والمهندس الأسير الأعرج (34 عاما) من بلدة عنبتا بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، ويقبع في سجن عيادة الرملة وينقل إلى المستشفى بشكل متكرر نتيجة وضعه الصحي الخطير.

ويعاني الأعرج من هزال وضعف شديدين وأوجاعا في أنحاء جسده وصعوبة الحركة وفقدان متكرر للوعي.

وفي سياق متصل يستمر 4 أسرى آخرون في الإضراب احتجاجا على اعتقالهم الإداري وهو كايد الفسفوس (منذ 162 يوما) وهشام أبو هواش (منذ 93 يوما) وعياد الهريمي (منذ 56 يوما) ولؤي الأشقر (منذ 38 يوما).

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد كل ستة أشهر قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني من بين 4650 أسيرا في سجونها، وفق نادي الأسير الفلسطيني.