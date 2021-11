أغلقت الطرق وأجبرت الآلاف على النزوح.. فيضانات عارمة تضرب غرب كندا (فيديو)

نُشر عسكريون برا وجوا في غرب كندا أمس الخميس للاستجابة للفيضانات والانهيارات الأرضية الكبيرة التي خلفت قتلى وعشرات المفقودين وإجلاء الآلاف.

وقالت وزيرة الدفاع الوطني في مؤتمر صحفي أمس الخميس “أنقذ أفراد من سلاح الجو الملكي الكندي أكثر من 300 سائق سيارة ونحو 30 حيوانا أليفا، باستخدام 3 طائرات هليكوبتر”.

وحلقت مروحيات عسكرية فوق جنوب غربي منطقة (بريتيش كولومبيا) لتقييم الضرر وتحديد الأماكن التي تُمثّل فيها المساعدات أولوية، ومن المفترض أن تستمر العملية 30 يومًا.

وتسببت أمطار غزيرة هطلت على المنطقة يومي الأحد والإثنين بانهيارات أرضية وتدمير الطرق والبنية التحتية وإغراق مدن بكاملها ما أجبر حكومة (بريتيش كولومبيا) على إعلان الطوارئ.

وفي بضعة أشهر فقط، عانت هذه المنطقة الواقعة على ساحل المحيط الهادئ من كوارث طبيعية متكررة، بينها موجة حرارة شديدة نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وبحث عمال الإنقاذ عن 4 أشخاص مفقودين في منطقة بشمال شرقي فانكوفر تضررت بسبب جراء انهيار أرضي، وعثر في وقت سابق على جثة امرأة.

Members of @RCAF_ARC 408 Tactical Helicopter Sqn are en route from Edmonton to assist with #BCfloods relief effort, conducting reconnaissance of impacted areas in interior BC. @MARPAC_FMARP @CFOperations @BCGovNews @CAFinUS @CanadianForces pic.twitter.com/25sNxPIMvs

وتزداد المخاوف من هطول المزيد من الأمطار في وقت لا تزال عمليات البحث مستمرة في منطقة انهيار أرضي.

وثمة مصدر آخر قلق في المنطقة يتعلق بمرفأ فانكوفر أهم موانئ البلاد الذي أكد مسؤولون فيه أنه تأثر بالاضطرابات اللاحقة بحركة النقل البري وعبر السكك الحديد بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار اليومين في مقاطعة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادئ في حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.

More @CanadianForces are on the way to help those in BC affected by #flooding. An @RCAF_ARC CC130J has left Trenton and will be staging out of #Edmonton today to deploy reconnaissance and coordination elements to BC soon @CFOperations @MARPAC_FMARP @BCGovNews @CAFinUS pic.twitter.com/T2aCTvXz55

— RCAF Operations (@RCAFOperations) November 17, 2021