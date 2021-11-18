الأمن السوداني يقمع عشرات المحتجين في الخرطوم بعد يوم من مواجهات دامية (فيديو)

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم حيث قُتل 11 متظاهرًا على الأقل أمس الأربعاء، كما ذكر شاهد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين في شمال الخرطوم بقوا طوال الليل أمام حواجزهم، مواصلين الاحتجاج على “الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول ومتحدّين انقطاعًا تامًا للإنترنت والهاتف اليوم الخميس”.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم التابعة للحكومة السودانية المنحلة، عن ارتفاع عدد قتلى مظاهرات أمس الأربعاء قد ارتفع إلى 14 قتيلًا.

من يتحمل مسؤولية سقوط قتلى وإصابات في مظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش في #السودان؟ pic.twitter.com/ofAlIdw2Qr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2021

لكن الشرطة السودانية قالت إنها قامت “بمراجعة جميع أقسام الشرطة وسجلاتها بالولاية تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة الصافية”.

وأعلنت الشرطة السودانية في بيان اليوم الخميس إنها “إنها قامت بواجب التأمين لمؤسسات الدولة ولجموع المتظاهرين إلا أنها قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها”.

وذكرت الشرطة السودانية في بيانها أنها “استخدمت الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري مطلقًا”.





وأعلنت الشرطة “عن إصابة (89) من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، كما تبين لنا إصابة (30) شخص من المواطنين نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع” بحسب البيان.

وقالت الأمم المتحدة في هذا الصدد، إن الأرقام الخاصة بسقوط ضحايا في المظاهرات التي شهدها السودان يوم الأربعاء، “مقلقة للغاية إذا تأكدت”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده (ستيفان دوجاريك) المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك مساء أمس.

هل توقع مؤيدو قرارات البرهان الأحداث الحالية في #السودان؟ pic.twitter.com/cwljnFBSUi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2021

وقال دوجاريك “نحن في انتظار الحصول على بعض التفاصيل من زملائنا على الأرض في السودان لكن من الواضح، إذا تم تأكيد هذه الأرقام، فإنها مقلقة للغاية”.

وانطلقت أمس الأربعاء، مظاهرات في الخرطوم ومدن سودانية، بدعوة من (تنسيقية لجان المقاومة) تحت اسم “مليونية 17 نوفمبر” رفضا لقرارات الجيش الأخيرة، وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية.

ويعيش منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أزمة حادة، بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

كما تم بموجب قرارات البرهان، إعفاء الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين من بينهم رئيس الوزراء، في حين اندلعت احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.