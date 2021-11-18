أستاذ قانون: منع عرض كتاب عن الفساد في معرض تونس للكتاب

قال كاتب وأستاذ في القانون، إن إدارة معرض تونس الدولي للكتاب منعت عرض كتاب له عن الفساد بدعوى أنه “يسيء إلى تونس” في خطوة تعزز المخاوف بعودة الرقابة والتضييق على الحريات.

وأوضح الكاتب وأستاذ القانون التونسي (رابح الخرايفي) في وقت لاحق أن إدارة المعرض تراجعت عن المنع “تحت الضغط الكبير” وأعادت الكتاب للعرض.

وقال الخرايفي، إن مسؤولي الدورة الحالية للمعرض فسروا ذلك بأنه تصرف فردي.

وأشار إلى أن كتابه “الفساد والدولة الفاشلة- تونس نموذجا” صادر عن (دار الكتاب) وكان مدرجا بقائمة دار النشر في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين.

وقال لرويترز “أعلمني للتو صاحب الدار الناشرة والموزعة للكتاب أن إدارة المعرض منعت بالقوة عرض الكتاب بحجة أنه “يسيء إلى تونس، رغم أنه موجود في قائمة العرض”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة المعرض المقام في الفترة من 11 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حول حقيقة منع الكتاب وأسبابه ولا من وزارة الشؤون الثقافية المشرفة على المعرض.

وعلق الخرايفي على القرار قائلا “هذا التصرف غريب والحجة مضحكة”.

وأثار ذلك موجة انتقاد على مواقع التواصل إذ رأى ناشطون أن التصرف يذكر بأسلوب النظام التونسي قبل ثورة 2011 ويعزز المخاوف بإعادة إنتاج نظام دكتاتوري.

كان الرئيس قيس سعيد استأثر بجميع السلطات في يوليو/ تموز بعد أن عزل الحكومة وجمّد عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب لكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.