فوق رمال مأرب.. نازحون يخشون شتاء قاسيا يعصف بخيامهم (فيديو)

تزداد أوضاع النازحين سوءًا داخل مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية، إذ تلقي الحرب بظلالها هناك وتنذر بمجاعة وشيكة وبتصاعد أعداد الضحايا بين قتل وفقد وتشريد.

ورصدت الجزيرة مباشر أحوال النازحين في مخيم السميّة بمديرية الوادي والذي يضم 1215 أسرة نازحة بعضهم نزح مرات عدة، ويزداد العدد هناك كل يوم، بينما يفتقر المخيم للخدمات الأساسية اللازمة للحياة.

يقول أحد النازحين إن دور المنظمات ليس فاعلًا، فالخيم لا تقي من حر الشمس ولا برد الشتاء، وأضاف أحد الأطفال “كنا ندرس في قريتنا، ثم نزحنا على هنا فلا مدارس ولا خيام ولا أي شيء”.

وقال نازح آخر إن أسرته تعيش داخل خيمة واحدة مع أسرة شقيقه وأبويه، أي 3 أسر داخل الخيمة، بالإضافة إلى عدم وجود مياه أو مراحيض، ولا دور للمنظمات.

تزداد أوضاع النازحين سوءًا يومًا بعد يوم داخل مخيمات النزوح في محافظة مأرب (الجزيرة مباشر)

ومن داخل إحدى الخيم، يجلس نازح مريض أصيب بتقرحات في جسده من رداءة الأفرشة وسوء المكان، فالمخيم مقام فوق الرمال فضلًا عن عدم وجود كهرباء، وتزيد زوجته “طُردنا من بيتنا، كنا نخرج هناك وأحركه بالكرسي معي أما هنا فلا شيء”.

وفي المخيم ذاته، خاض مواطن آخر محنة النزوح للمرة الثالثة وبصحبته 7 من أفراد أسرته، وقال إن كل ما فعلته المنظمات الإغاثية أن أعطته خيمة لا تقي حرًا ولا بردًا.

وقال مواطن -تكرر نزوحه للمرة الرابعة- إن المنظمات تقدم مساعدات لا يحتاجها النازحون، وتابع “لسنا بحاجة إلى كراتين وصابون، نحتاج خياما آدمية قبل حلول الشتاء”.

نازح يمني: لسنا بحاجة إلى كراتين وصابون نحتاج خيام آدمية قبل حلول الشتاء (الجزيرة مباشر)

ومع اشتداد المعارك في مأرب، وصلت كتيبة عسكرية إلى المحافظة، أول من أمس الثلاثاء، لتعزيز قوات الجيش في مواجهة الحوثيين.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظة التي تضم أكثر من مليوني نازح، حسب بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المدينة التابعة للحكومة اليمنية.

وتقع مأرب إلى الشرق من العاصمة صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون مع معظم شمال اليمن في 2014 عندما أطاحوا بالحكومة، مما دفع التحالف إلى التدخل في الحرب.

وتبذل الأمم المتحدة والولايات المتحدة جهودًا مضنية لفرض هدنة ضرورية لإحياء المحادثات الرامية لوضع نهاية للحرب التي تسببت في نقص الغذاء لملايين البشر، كثيرون منهم الآن على حافة المجاعة.