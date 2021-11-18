آبل تتيح لمستخدميها تصليح أجهزتهم بأنفسهم في المنزل.. كيف؟

يُتوقع أن تمنح شركة آبل مستخدميها فرصة تصليح هواتفهم الذكية وبعض أجهزة الكمبيوتر بأنفسهم، في تنازل غير متوقع من شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتسم منظومة أجهزتها وبرامجها بأنها مقفلة.

وقالت الشركة الأمريكية -في بيان- إن المتجر الإلكتروني الذي أطلقت عليه تسمية اسم “التصليح بالخدمة الذاتية” سيتيح شراء أكثر من 200 قطعة غيار وأدوات مفيدة لتصليح أكثر الأعطال والمشكلات شيوعاً في أحدث نسخ آي فون (12 و13) كالبطاريات أو الشاشات.

ودرجت شركة آبل على حصر تصليح أجهزتها بالفنيين الخاصين بمتاجرها وبعض التجار المصرح لهم، لكن فترات الانتظار للتصليح طويلة والأسعار مرتفعة بصورة عامة.

الخدمة الجديدة تتيح للمستخدم إصلاح هاتفه(غيتي)

وتتعرض الشركة لانتقادات مستمرة، تتعلق بهذا الجانب وبكون تقادم أجهزتها مقصوداً ومخططاً له.

وتُطلَق الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة مطلع العام المقبل، قبل أن تمتد إلى دول أخرى خلال السنة.

وتشمل الخدمة المزمعة، بالإضافة إلى الهواتف الذكية أجهزة كمبيوتر مزودة شريحة (إم. 1) التي تصنعها الشركة نفسها.

وبهذه الخدمة سينضم العملاء إلى نحو 8 آلاف من مزودي الخدمات المعتمدين والمستقلين الذين يمكنهم الوصول إلى أدوات إصلاح أجهزة آبل وقطع الغيار.

الشركة تتعرض لانتقادات مستمرة من قبل مستخدمين(غيتي)

وستتركز المرحلة الأولية على إصلاح البطاريات والكاميرا لتتوسع لاحقا إلى تغيير وإصلاح الشاشات خلال عام 2022.

وتنتج الشركة وفق بيانها منتجات “متينة مصممة لتحمل قسوة الاستخدام اليومي” وعادة ما كانت تتيح إصلاح الأجهزة بواسطة فنيين مدربين في آلاف المواقع باستخدام قطع غيار أصلية.

ولضمان إجراء الإصلاحات بأمان، قالت الشركة إنه يتعين على العملاء مراجعة الدليل الكامل للأجهزة، وبعد ذلك يقدم المستخدم طلبا لقطع الغيار والأدوات الأصلية، وبعد عملية الإصلاح عليهم إعادة الأجزاء غير المستعملة لإعادة التدوير.