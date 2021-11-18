شاهد: دموع مؤثرة لمقدسي أجبره الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيته

لم يتمالك المقدسي إياد برقان دموعه وهو يشاهد الحفار يهدم منزله بمنطقة رأس العامود في بلدة سلوان، بعدما أجبرته قوات الاحتلال على ذلك بحجة عدم الترخيص.

وقال برقان باكيا لوسائل إعلام محلية “شقيت 20 عاما وأنا أدخر نقودي أنا وأخي من أجل بناء البيت، وفي الآخر هدوه من دون رحمة، وعندي 6 أطفال أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأوضح شقيقه زيد أن شقيقه أُبلغ بقرار هدم منزله قبل أيام وأنه أُجبر على الهدم الذاتي أو أن يدفع غراما قدرها 400 ألف شيكل تكلفة هدم آليات الاحتلال للبيت.

وأضاف زيد “هدمنا بيتنا، وبعدين؟ ما مصيرنا؟ ما في مكان نذهب إليه. نطلع نستأجر؟ لن يوافق أحد على تأجير لشخص عنده عائلة كبيرة مثلنا. وحتى لو في بيت للإيجار، فإن إيجاره 3 آلاف شيكل شهريًا، ناهيك بالفواتير ومصاريف البيت والمدارس”.

وأردف “حرمنا حالنا وأولادنا من أشياء كتيرة لنبني هذا البيت، وبالآخر نهدمه”، ثم بكى زيد وقال “وضعنا مأساوي”.