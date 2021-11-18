استشهد صباح اليوم الخميس، الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي سامي العمور (39 عامًا) من مدينة دير البلح في قطاع غزة.
شاهد: دموع مؤثرة لمقدسي أجبره الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيته
لم يتمالك المقدسي إياد برقان دموعه وهو يشاهد الحفار يهدم منزله بمنطقة رأس العامود في بلدة سلوان، بعدما أجبرته قوات الاحتلال على ذلك بحجة عدم الترخيص.
وقال برقان باكيا لوسائل إعلام محلية “شقيت 20 عاما وأنا أدخر نقودي أنا وأخي من أجل بناء البيت، وفي الآخر هدوه من دون رحمة، وعندي 6 أطفال أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضح شقيقه زيد أن شقيقه أُبلغ بقرار هدم منزله قبل أيام وأنه أُجبر على الهدم الذاتي أو أن يدفع غراما قدرها 400 ألف شيكل تكلفة هدم آليات الاحتلال للبيت.
دموع مؤثرة للمقدسي #إياد_برقان بعدما أجبره الاحتلال على هدم بيته بمنطقة #رأس_العامود#فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/eDOwbx61oJ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2021
وأضاف زيد “هدمنا بيتنا، وبعدين؟ ما مصيرنا؟ ما في مكان نذهب إليه. نطلع نستأجر؟ لن يوافق أحد على تأجير لشخص عنده عائلة كبيرة مثلنا. وحتى لو في بيت للإيجار، فإن إيجاره 3 آلاف شيكل شهريًا، ناهيك بالفواتير ومصاريف البيت والمدارس”.
وأردف “حرمنا حالنا وأولادنا من أشياء كتيرة لنبني هذا البيت، وبالآخر نهدمه”، ثم بكى زيد وقال “وضعنا مأساوي”.
جهد كبير وأموال كثيرة كلفها بناء هذا المنزل.. كلها ضاعت في لحظات بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المقدسي إياد برقان على هدم منزله الليلة في منطقة راس العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/6sQW3JEd2E
— فلسطين الآن (@paltimes2015) November 16, 2021