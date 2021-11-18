بعد لحظات من الرعب.. دب عملاق يحصد ملايين المشاهدات بسلوك فريد داخل متجر (فيديو)

فوجئت موظفة بمتجر في كاليفورنيا بدب أسود عملاق يقتحم المتجر بينما كانت بمفردها، وهم باستخدام معقم اليدين الموجود بأحد الرفوف في لقطات حظيت بملايين المشاهدات.

ويظهر مقطع فيديو مدته 40 ثانية فقط وحصد نحو 11 مليون مشاهدة على تيك توك، لحظة اقتحام الحيوان الضخم للمتجر بينما عاشت الموظفة لحظات رعب.

ويمكن سماع الموظفة (44 عامًا) وهي تصرخ “يا إلهي، إنه يعرف كيف يفتح، مرحبًا، توقف!” وتكمل في حالة هيستيرية قائلة له “اخرج”، ويستمر الصراخ قبل أن تنفجر في سلسلة من التنهدات الدرامية والتهديدات الفارغة.

حدثته كإنسان ثم بكت.. شاهد رد فعل امرأة بعد أن اقتحم دب متجرا تعمل فيه ليلا بمفردها#الولايات_المتحدة #كاليفورنيا pic.twitter.com/j8v2rU39oS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2021

لكن المخلوق الفضولي تجاهلها وألقى نظرة على موزع معقم اليدين الآلي، مما دفعه إلى رش عدة قطرات على رأسه، حسبما أوضح الفيديو.

بدأ الحادث بعدما حاولت الموظفة منع الدب من العبث في علب القمامة الخارجية الخاصة بالمتجر، ثم دخل وراءها المحل وهي مرعوبة لتتصل بخدمة الطوارئ، بينما بدأ الدب يستطلع المكان ثم وقف على رجليه الخلفيتين ووضع مخالبه على المنضدة وتفحص البضائع دون الإضرار بها حتى وصلت خدمات الطوارئ وأخافت الدب حتى رحل، لكنه عاد في وقت لاحق للبحث في صناديق القمامة.

ورغم لحظات الرعب التي عاشتها الموظفة إلا أنها ممتنة للدب لأنه لم يدمر أرفف المتجر، وهو السلوك الذي أدهش مشاهدي الفيديو.

وكتب أحدهم “جاء الدب حرفيًا بأدب، وأمسك بالباب وعقّم نفسه، فماذا تريد أكثر من ذلك؟”، وكتب آخر ممازحًا “إنه يحتاج فقط إلى بعض المستلزمات الخاصة بالدببة”.

وفي واقعة مشابهة، في أغسطس/آب الماضي، شوهد دب أسود وهو يتجول بهدوء في ممرات محل بقالة في كاليفورنيا، فضلا عن حوادث أخرى مماثلة حظيت بانتشار واسع.