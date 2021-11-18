المذيعة شيرين دويك تتصدر غوغل مصر عقب موتها المفاجئ وهذه تفاصيل الساعات الأخيرة

تصدر اسم مذيعة التلفزيون المصري شيرين دويك قائمة البحث على غوغل، عقب الإعلان عن وفاتها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأكدت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” (اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري سابقًا)، نبأ الوفاة ونعتها في بيان وفتحت دفتر عزاء على صفحتها بموقع فيسبوك.

وعن تفاصيل الساعات الأخيرة، قالت الإعلامية ميرفت المليجي عبر حسابها على فيسبوك “الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجئ، ألم في المعدة.. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون، ثم وفاة أثناء النوم بعد ساعات”.

وتابعت “ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع، وما مرت به في ساعتها الأخيرة، ادعوا لها بالرحمة وربنا يصبر أبناءها وأهلها”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن شيرين الدويك المذيعة بالقناة الأولى في التلفزيون المصري، توفيت عن عمر يناهز 46 عامًا متأثرة بأزمة قلبية مفاجئة بسبب جلطة في الشريان التاجي، ما أثار حزن وصدمة الكثيرين من محبيها وزملائها ونعوها بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم الاجتماعية.

تخرجت شيرين دويك من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وعملت في بداية حياتها بمجال السياحة والفنادق، قبل أن تلتحق بفضائية (إيه آر تي).

التحقت بمبني ماسبيرو عام 1998 ثم انتقلت للعمل بالقناة الأولى وأيضًا الفضائية المصرية. وقدمت الراحلة العديد من البرامج أشهرها “جناب السفير” و”نص ساعة صحافة” و”ألبوم الذكريات” و”دنيا” و”على الهواء”، وهي أم لولدين.

ونعى عديدون الراحلة معبرين عن صدمتهم من وفاتها المفاجئة واسترجعوا كلمات ومواقف لها وذكريات عديدة جمعتهم بها.

اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها #شيرين_دويك في ذمة الله ربنا يرحمها .. "اللهم إنّا نعوذ بك من موت الفجأة في ساعة الغفلة " pic.twitter.com/9XeppPHBmU — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) November 17, 2021

واعتبر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن شيرين توفيت بعد تشخيص خاطئ لحالتها الصحية، ووصفه بأنه “السيناريو الخادع”.

وقال عبر فيسبوك “السيناريو الخادع لجلطة الشريان التاجي الخلفي ألم في المعدة ثم تشخيص أنه قولون، ثم موت مفاجئ أثناء النوم. الدرس المستفاد لازم رسم القلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلى البطن، منطقة المعدة. رحم الله الفقيدة”.

وتأتي وفاة شيرين، بعد يومين من وفاة مها حسني والتي تعد إحدى مذيعات العصر الذهبي للتلفزيون المصري، والتي غيّبها الموت يوم الإثنين الماضي بعد صراع مع المرض.

وقدمت مها خلال مشوارها الذي بدأ في أوائل التسعينات، عدة برامج أهمها “سيدتى”، و”أيامنا الحلوة”. وقد نعتها الهيئة الوطنية للإعلام في بيان أيضًا.

والنهاردة شيرين دويك الله يرحمهم — monaeldebawey@yahoo.com (@monaeldebaweyy2) November 17, 2021

وفاة المذيعة المصرية شيرين دويك بعد دقائق قليلة من ألم مفاجئ أصابها في المعدة. pic.twitter.com/zcUDy8M8YI — Mostafa Daoud (@MostafaDaoud16) November 17, 2021