تحذيرات فرنسية من تلقيح جميع الأطفال ضد فيروس كورونا

قالت الأكاديمية الفرنسية للطب، اليوم الأربعاء، إن اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 يجب ألا تعطى لجميع الأطفال بل إلى بعضهم فقط، في موقف معتدل وسط الجدل المتزايد حول الموضوع.

وأوصت الأكاديمية -تعد آراؤها استشارية- “بتوسيع نطاق التحصين ضد كوفيد-19 عن طريق اللقاح من فايزر/بايونتك للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بأشكال خطيرة بسبب أمراض مصاحبة، بغض النظر عن أعمارهم، وكذلك للأطفال الذين يخالطونهم في كنف العائلة وفي المدرسة”.

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قد نصحت الأسبوع الماضي بعدم إعطاء لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 لمن هم دون 30 عامًا.

جاء ذلك في توجيه أصدرته بعدما أظهرت دراسة فرنسية كبيرة أن اللقاحات العاملة بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال تزيد قليلًا خطر الإصابة بالتهابَي عضلة القلب وغلاف القلب لدى الشباب.

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن البلاد تشهد موجة خامسة من جائحة كوفيد-19، لكن فرض المزيد من الإجراءات الإضافية للحد من تفشي المرض غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الراهن.

وأضاف في لقاء صحفي بعد اجتماع للحكومة “الجائحة تنتشر في كل مكان، لكننا نتكيف على نحو أفضل من ذي قبل بفضل اللقاحات وجواز المرور الصحي”.