مسؤولون: انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية كابل

قال مسؤولون من حركة طالبان وسكان إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأربعاء، ما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي في تغريدة على تويتر أن سيارة ملغومة انفجرت في منطقة داست برشي ذات الأغلبية الشيعية في غرب كابل، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ستة.

د کابل ښار ۱۳ حوزې اړوند د نقاش په سیمه کې په یوه ټونس ډوله موټر کې چاودنه شوې چې یو تن ملکي کس وژل شوی او ۶ نور ټپيان شوي چې درې تنه پکې ښځينه دي. — Qari Saeed Khosty (@SaeedKhosty) November 17, 2021

ولا يوجد تأكيد بشأن عدد الضحايا، وقال مسؤول من طالبان طلب عدم ذكر هويته إن سبعة قتلوا وتسعة أصيبوا.

وذكر أحد السكان المحليين أن انفجارا ثانيا وقع في منطقة كارتي 3 القريبة وقال مسؤول من طالبان إن قوات الأمن ما زالت تجمع معلومات.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محطمة مشتعلة.

يأتي الانفجاران بعد سلسلة تفجيرات شهدتها كابل في الأيام الماضية شملت استهداف مناطق شيعية في غرب المدينة عدة مرات.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرين في بيان بثه على حساب تابع له على تطبيق تليغرام، وسبق أن تبنى التنظيم عددا من الهجمات على مساجد وأضرحة للشيعة في البلاد.