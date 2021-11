مجلة علمية: مصر تعرضت لهجوم من العقارب الأشد فتكا.. وغالون السم بـ 39 مليون دولار (فيديو)

تناولت مجلة (لايف ساينس) العلمية قصة ظهور عقارب سامة في محافظة أسوان بصعيد مصر مؤخرًا والتي أسفرت عن مقتل 3 ولدغ مئات الأشخاص.

فبعد موجة من الطقس السيء والعواصف الشديدة والسيول في محافظة أسوان جنوبي البلاد، نزحت العقارب من جحورها وأصبحت على اتصال وثيق بالناس، ما أدى لدخول المئات منهم للمستشفى ووفاة ثلاثة أشخاص في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويعيش ما يقدر بنحو 31 نوعًا من العقارب في مصر، وفقًا لما نقلته المجلة عن نشرة الأزهر للعلوم. وتشمل هذه العقارب ذات الذيل السميك من جنس (Androctonus)، والتي يُعتقد أنها أشد العقارب سمية والأكثر فتكًا على وجه الأرض.

كما تشمل أيضًا نوع من العقارب يسمى (مطارد الموت) Deathstalker (Leiurus quinquestriatus)، والتي يتم رصدها بشكل شائع في أسوان وتلدغ عشرات الأشخاص هناك كل عام، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب تقرير صدر عام 2009 في مجلة Clinical Neurotoxicology، يموت ما يقرب من 5000 شخص حول العالم سنويًا بسبب لدغات العقارب.

The deathstalker is one of the most deadly scorpions on the planet pic.twitter.com/ni4SXFTVb1

— Business Insider (@BusinessInsider) November 8, 2021