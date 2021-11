ذهبت لتستلم جائزة.. خدعة رومانسية داخل مكتب مفوض شرطة نيويورك (فيديو)

اعتقدت الضابطة الأمريكية شونديل أنها ذاهبة لمكتب مفوض شرطة نيويورك لتستلم جائزة إلا أنها تفاجأت بخاتم خطوبة وبصديقها ينتظر منحنيًا على ركبته طالبًا الزواج منها.

بدت شونديل مرتبكة حقًا عندما سلمها رئيسها المفوض (ديرموت شيا) صندوقًا به خاتم قبل أن ترى صديقها الرقيب المتقاعد هنري على ركبة واحدة من خلفها كما يظهر مقطع الفيديو.

احتضنت الضابطة خطيبها وسط تصفيق الحاضرين، لكن المفوض قال “تمهّلا! نحن نريد إجابة!”.

ونشر مفوض شرطة نيويورك هذه “الخدعة” الرومانسية على حسابه الرسمي في تويتر وكتب “عندما تعتقد أنك ذاهب إلى مكتب مفوض الشرطة لتستلم جائزة لكنك تغادر بخاتم من الألماس!”.

وأضاف “لقد قالت نعم! انضموا إلينا في تهنئة شونديل وهنري، أطيب الأمنيات لهما”.

When you think you’re going to the PC’s office to receive an award, but you leave with a diamond ring 💍 & calling your retired-sergeant-boyfriend — your “fiancée!”

She said 𝒴𝑒𝓈!

Join us in congratulating Shaundel & Henry — we’re wishing them both the very best! pic.twitter.com/SnUAwtszvl

— Commissioner Shea (@NYPDShea) November 10, 2021