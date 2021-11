تسريب وثائق إسرائيلية تحمل التصنيف “الأمني الأعلى”.. ما خطورة ذلك؟ (فيديو)

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية تفاصيل نشر مئات الوثائق الإسرائيلية ذات التصنيف (الأمني الأعلى) على أحد المواقع الحكومية في إسرائيل بسبب خطأ وقع فيه ضباط إسرائيليون.

وقالت الصحيفة إن مئات الوثائق ذات التصنيف الأمني الأعلى المتعلقة بإحدى وحدات الاستخبارات السرية التابعة للجيش نشرت عن طريق الخطأ على موقع المحاكم على الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الوثائق -والتي تصنف على أنها سرية- خاصة بإحدى وحدات الجيش الإسرائيلي نشرت بالخطأ كجزء من إجراءات قانونية بين ضابط في الوحدة والجيش مشيرة إلى أنها نُشرت بعد أن وضع ضابط إسرائيلي عليها علامة أنها متاحة للجمهور.

