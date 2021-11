قبيل بدء مظاهرات “مليونية”.. السودان يغلق الجسور ومبعوثة أمريكية تلتقي حمدوك

أغلقت السلطات السودانية 4 جسور بالخرطوم، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات “مليونية” تطالب بالحكم المدني، في حين بحثت مبعوثة أمريكية رئيس الوزراء في الحكومة المنحلة “سبل استعادة الانتقال الديمقراطي”.

وأعلنت السلطات في السودان إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة دعت لها تنسيقيات (لجان المقاومة) تطالب بالحكم المدني، وسط أنباء عن انقطاع وسائل الاتصالات داخل البلاد وانتشار أمني كثيف.

ودعت تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وكيانات سودانية أخرى لمظاهرة “مليونية” بالعاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضا لقرارات الجيش الأخيرة.

وتأتي الدعوات للمظاهرة اليوم في “17 نوفمبر (تشرين الثاني)” وهو الموعد الذي كان من المقرر أن تسلم فيه رئاسة المجلس الانتقالي السابق من المكون العسكري إلى المكون المدني، بحسب الوثيقة الدستورية السابقة.

أمريكا تحذر رعاياها

وفي هذا الصدد، دعت السفارة الامريكية بالخرطوم، أمس الثلاثاء، رعاياها إلى توخي الحذر، بسبب الاحتجاجات في الخرطوم اليوم الأربعاء.

وقالت السفارة في بيان على فيسبوك “من المخطط خروج احتجاجات كبيرة في الخرطوم في 17 نوفمبر، فيما يواصل المنظمون تشجيع العصيان المدني”.

الأطباء المركزية: وقفات احتجاجية للكوادر الطبية؛ بمختلف مستشفيات السودان، رفضاً للانقلاب العسكري والانتهاكات على المرافق الصحية والفرق الميدانية ودعماً للثورة

https://t.co/XA2jo14Yxo — صحيفة السوداني (@alsudani_news) November 15, 2021

وأضافت في بيانها “إلا أن التظاهرات السلمية يمكن أن تتحول بسرعة لمواجهة ولتصعيد العنف” ودعت رعاياها إلى “تجنب الحشود والمظاهرات والحشد والبقاء في أماكنهم”.

مباحثات مع حمدوك

وفي ذات الشأن، بحثت مبعوثة أمريكية في الخرطوم مع رئيس الوزراء في الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك “مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

وقالت (مولي فيي) مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إنها التقت مع عبد الله حمدوك خلال زيارتها للخرطوم أمس الثلاثاء وبحثت معه سبل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى حول اجتماع المبعوثة الأمريكية مع حمدوك. والتقت المبعوثة الأمريكية أثناء زيارتها للسودان التي استمرت ثلاثة أيام، مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقالت السفارة الأمريكية إن المبعوثة التقت أيضا مع مريم المهدي وزيرة الخارجية في الحكومة التي حلها البرهان “لإبداء دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون”.

The U.S. Embassy deeply regrets the loss of life and injuries of dozens of Sudanese citizens demonstrating today for freedom and democracy, and condemns the excessive use of force. pic.twitter.com/Xc2THpPEdK — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) November 13, 2021

يأتي ذلك في وقت نظمت فيه مجموعات مهنية، منهم أطباء وصحفيون، احتجاجات خلال الأيام الماضية،

وواجه مئات الألوف ممن خرجوا في مظاهرات بأنحاء البلاد يوم السبت الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار من قوات الأمن، قُتل فيه 8 أشخاص، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وتشكو لجان المقاومة والجماعات المهنية من اعتقالات في صفوف نشطاء ومحتجين منذ إجراءات البرهان، كما تم اعتقال عدد من الساسة والمسؤولين المدنيين الرئيسيين منذ 25 أكتوبر تشرين الأول.

It was a pleasure meeting @USAmbUN, Linda Thomas-Greenfield today in the Knesset. I thanked her for being a voice of decency and reason in the United Nation’s and a true friend of Israel. 🇮🇱 🇺🇸https://t.co/x9nQ8I8NLl pic.twitter.com/WVUNz5i2V2 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 15, 2021

واشنطن تدعو تل أبيب للتدخل

من ناحية أخرى قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، طلبت من إسرائيل “التدخل” في أزمة السودان والعودة إلى “المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية”.

وأوضحت الهيئة -رسمية- أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التقى مساء أمس المسؤولة الأمريكية التي تجري زيارة للمنطقة وبحثا معا الأزمة في السودان.

وبحسب الهيئة فإن “الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتشكيل حكومة في السودان وإنهاء الانقلاب العسكري في البلاد”.

Encouraged to hear about the tangible progress of the #AbrahamAccords during my meeting with @IsraelMFA @yairlapid. The United States will continue to encourage countries in the region to normalize relations and expand cooperation with Israel, including at the @UN. pic.twitter.com/UAJ6VsdbgP — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) November 15, 2021

وقالت “دعت غرينفيلد إسرائيل للتدخل في الأزمة، وهذا هو الطلب الأمريكي الثاني بعد أن نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة مماثلة في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين”.

وقالت المتحدثة باسم بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة في بيان اليوم الأربعاء، إن المسؤولَين -في إشارة إلى غانتس وغرينفيلد “تطرقا إلى أهمية عودة السودان إلى مرحلة انتقالية بقيادة مدنية” دون ذكر تفاصيل.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأسابيع الماضية إلى اتصالات إسرائيلية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

ويعيش السودان أزمة سياسية حادة منذ 25 أكتوبر/تشرين أول، بعد أن اتخذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إجراءات حلّ فيها مؤسسات الحكومة الانتقالية واعتقل مسؤولين ووزراء من بينهم رئيس الوزراء.