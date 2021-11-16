هجرة غير نظامية لإحدى مشاهير إنستغرام تثير جدلا في تونس (فيديو)

أثارت عملية الهجرة غير النظامية التي قامت بها إحدى مشاهير إنستغرام في تونس الجدل مؤخرا حيث نشرت صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها تظهر وجودها داخل قارب صغير رفقة أشخاص آخرين، فيما قالت إنها عملية “حرقة” (هجرة غير نظامية) نحو إيطاليا.

وقالت الشابة العشرينية صبا السعيدي بعد وصولها إلى هناك -في مقطع فيديو أيضا- إنها لا تشجع على الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن نشرها لصور رحلتها كان محاولة منها لمشاركة السعادة التي شعرت بها بعد وصولها بأمان.

وأثار هذا الفيديو جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي حيث تباينت ردود فعل المدونين، وكتبت آية بن غناية “السيناريو لم يدخل مخي، وأتصور أن أي عاقل يعرف ماذا تعني الحرقة، والزمن الذي تستغرقه، وعندما تصل إلى هناك كيف تكون حالتك!”.

وأضافت “تخيل الشباب يتفرجون عليها ويقولون وصلت للمال والدنيا بعدما هاجرت ووصلت سالمة! الآن أضعاف الشباب سيحاولون الهجرة من دون خوف! ولكن هذا على الأغلب تمثيلية رخيصة وإن شاء الله تحاسبها الدولة على ما فعلت”.

وكتب أحمد “ناس عملت عليها أفلام والرجال تحكي قصصا عما صار لها في البحر. جاءت واحدة عندها 18 سنة الآن في بث مباشر تقول حرقة في يخت ووصلت لإيطاليا وتقول داخلة بفندق 5 نجوم”.

ودون بلال الغرسلي “(هذه الشابة) نجحت فيما أرادت. أرادت أن يحكي الناس عليها ويكثر متابعوها على الإنستغرام، وتحصل على دخل أكبر من حسابها وتكتسب شهرة”.

وكتب مدون آخر “هذه الفتاة اسمها صبا السعيدي من صفاقص تبلغ من العمر 20 سنة. هي ليست في رحلة سياحية بل في قارب حرقة مع عدد من الشبان. لديها أكثر من 200 ألف متابع على إنستغرام وتعيش حياة كريمة بين أهلها. ما الذي يدفع شباب بهذا العمر وبهذا المستوى من المعيشة إلى الحرقة والارتماء في أحضان الموت؟”.