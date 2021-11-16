مع الحكيم.. تعرف على دور فيتامين “د” في تقوية جهاز المناعة خلال فصل الشتاء (فيديو)

مع انتشار وباء كورونا حول العالم أواخر 2019، لم تكن هناك وسيلة أفضل للحماية إلا من خلال التباعد الاجتماعي والإجراءات المصاحبة الأخرى.

ومع ذلك، كان لجهاز المناعة دور مهم أيضا.

ويتكون جهاز المناعة من مجموعة معقدة من الخلايا والعمليات والمواد الكيميائية التي تدافع عن الجسم باستمرار ضد مسببات الأمراض، بما في ذلك الفيروسات والسموم والبكتيريا.

وكان من الضروري لهذا السبب، تناول المكملات الغذائية للحفاظ على صحة الجهاز المناعي والذي يمثل مفتاح الوقاية من العدوى لكثير من الأمراض.

ويعد اختيار نمط الحياة الصحي من خلال تناول الأطعمة المغذية والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة من أهم الطرق لتقوية جهاز المناعة، كما أن تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات من شأنها أيضا تحسين الاستجابة المناعية.

وفي هذا الصدد تناول برنامج (مع الحكيم) أهمية (فيتامين د) في الحماية من الأمراض، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون ضروري لصحة وعمل جهاز المناعة.

كما يعزز الفيتامين من مكافحة مسببات الأمراض في خلايا الدم البيضاء، ويلعب دورا مهما في تقليل الالتهاب، ما يساعد على تعزيز الاستجابة المناعية.

وأشارت خبيرة التغذية (روا رفاعي) في حوار مع الجزيرة مباشر إلى أن معظم المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا وكانت لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) كانوا غير معرضين للوفاة بنسبة كبيرة مقارنة بغيرهم.

ويعاني الكثير من الناس من نقص في فيتامين (د) ما يؤثر سلبا على وظائف المناعة، إذ يرتبط انخفاض مستويات الفيتامين بزيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، بما في ذلك الإنفلونزا والربو.

وتشير دراسات أخرى إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تحسن الاستجابة للعلاجات المضادة للفيروسات لدى الأشخاص المصابين بعدوى معينة، بما في ذلك التهاب الكبد سي وفيروس نقص المناعة.