قائد عسكري ليبي: ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية “أضحوكة” ولن نرضى به مهما كانت الظروف (فيديو)

أكد اللواء إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة أن ترشح سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي “أضحوكة وألعوبة أمام الشعب الليبي وإعادة لمنظومة القذافي”.

وتساءل في مداخلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر “كيف نعيد الكرة مع سيف الإسلام بعدما جثم أبوه على صدر الليبيين 40 عاما؟”، مؤكدا أن فوزه في الانتخابات “مستحيل”.

وأضاف “هذا الشخص مطلوب في المحاكم الدولية ولا تنطبق عليه معايير الترشح من الأساس، وأعتقد أنه غير مرغوب به سواء وفق القانون أو على المستوى الشعبي”.

تعليقا على ترشح #سيف_الإسلام_القذافي للانتخابات الرئاسية في #ليبيا..

إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات #سرت #الجفرة: ألعوبة وأضحوكة.. لن نرضى بهذه الشخصية مهما كانت الظروف pic.twitter.com/LEBiCwmGYD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2021

وتابع “لن نرضى بهذه الشخصية أبدا مهما كانت الظروف وكل البيانات الصادرة من الغرب الليبي ترفض ترشحه هو وأمثاله من المجرمين، ولو استمر ترشحه سنطالب بإلغاء الانتخابات أو تاجيلها مهما كانت الظروف”.

وأوضح “خليفة حفتر وسيف القذافي وجهان لعملة واحدة: كلاهما أجرما في حق الليبيين، ونحن نريد الانتخابات وفق الشروط والمعايير التي وضعتها المفوضية العليا من دون أية أغراض أخرى أو أجندات خارجية”.

من جانبه قال رمضان معيتيق رئيس مؤسسات المجتمع المدني بمصراتة “سيف القذافي متورط في قمع ثورة 17 فبراير وتورط في دماء أحبابنا وأهلنا واجتاح المدن الليبية”.

رمضان معيتيق رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني بـ #مصراتة: #سيف_القذافي متورط في قمع الثورة وفي دماء أحبابنا وأهلنا.. وأولياء الدم في عموم #ليبيا يطالبون بالقبض عليه pic.twitter.com/P47nBAvgXF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2021

وأضاف “هو من خرج متوعدا بنغازي الحبيبة وشاهدنا نتائج هذه التصريحات من قتل وتنكيل في المدن الليبية في الشرق والغرب”.

وتابع “كان هدف ثورة 17 فبراير واضحا وجليا وهو إسقاط نظام معمر القذافي ولا نكوص عن هذا الهدف، وتطبيق القانون مقدم على المسار الديمقراطي، وهذا الشخص مطلوب وأولياء الدم في عموم ليبيا يطالبون بالقبض عليه”.

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت عبر صفحتها في فيسبوك، أمس الإثنين، رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، لكنها حذفت هذا الإعلان بعد نشره بدقائق.

وقال رئيس قسم العمليات الرئيسية بالمفوضية سعيد القصبي -في وقت سابق من أمس الإثنين- إن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة، سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

والأحد أشارت المفوضية إلى أن سيف الإسلام القذافي تقدم بمستندات ترشحه “مستكملا جميع المسوغات القانونية” المنصوص عليها بموجب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وأغلقت المراكز الانتخابية في 9 مدن ليبية -من بينها الزاوية ومصراتة وزليتن وتاجوراء وصبراتة- رفضا لترشح سيف القذافي