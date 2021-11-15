حماس: نمتلك “أوراق قوة” لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل (فيديو)

قال مسؤول بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة الفلسطينية لديها أوراق قوة لتحقيق صفقة لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس في لقاء بث عبر فضائية (الأقصى) التابعة للحركة أن “قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة وتعمل بكل الوسائل من أجل حريتهم وستكون دومًا في الميدان للدفاع عنهم”.

ولم يفصح بدران عن “أوراق القوة” لدى الحركة، بيد أن حماس أكدت سابقًا في أكثر من مرة أنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.

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بدران: نتابع أوضاع أسرانا في سجون الاحتلال ونعمل ميدانيا وسياسيا لينالوا حريتهم. pic.twitter.com/2GZx50Q2a4 — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) November 14, 2021

ومن بين الإسرائيليين الأربعة جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وأشار بدران إلى أن “هناك تحركًا قانونيًا دوليًا من حماس إلى جانب العمل السياسي للدفاع عن الأسرى والحفاظ على كرامتهم، ومستعدون لفعل كل ما يلزم لحمايتهم”.

وأردف “كل تطور في السجون وكل ضغط من الاحتلال على الأسرى يرفع وتيرة الاستعداد لدى شعبنا والمقاومة للدفاع عنهم”.

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القيادي بدران: السلطة الفلسطينية غائبة عن القضايا الوطنية. pic.twitter.com/b2OLyYEjn8 — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) November 14, 2021

ويواصل 5 أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم إداريًا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

والأسرى هم كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 123 يومًا وعلاء الأعرج وهشام إسماعيل أبو هواش المضربان منذ 99 يوما وعياد الهريمي المضرب منذ 53 يومًا ولؤي الأشقر المضرب منذ 35 يومًا.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني من دون توجيه لائحة اتهام ويجدد لستة أشهر قابلة للتمديد.

وتقول منظمات معنية بحقوق وأوضاع الأسرى الفلسطينيين إن أعداد الأسرى لدى الاحتلال بلغت بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 4650 بينهم 34 أسيرة و160 قاصرًا ونحو 500 معتقل إداري.