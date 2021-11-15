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الأخبار|السودان

حميدتي يعتذر عن رئاسة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين في السودان

قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (منصات التواصل)
15/11/2021-|آخر تحديث: 15/11/202102:59 PM (مكة المكرمة)

قال بيان صادر عن مكتب الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي) أنه قدم اعتذارا لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.

وكان البرهان قد جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته التي أصدرها يوم 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي مع إعلان سلسلة إجراءات شملت حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال عدد من الوزراء من المكون المدني في البلاد.

وعاد البرهان مؤخرًا وقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة حميدتي الذي أعلن اعتذاره عن رئاسة اللجنة.

والخميس، أصدر البرهان مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين حميدتي نائبًا له، إلى جانب 11 عضوًا آخر، بينما أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.

وكان المجلس السيادي الانتقالي السابق قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2019 حل حزب المؤتمر الوطني السوداني وإنشاء لجنة إزالة آثر تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير واسترداد الأموال ومحاربة الفساد.

وقد أصدرت اللجنة قرارًا بحل العديد من المنظمات الدولية العاملة في السودان، كان أبرزها منظمة الدعوة الإسلامية.

كما عملت اللجنة على فصل العديد من موظفي الدولة في العديد من المرافق الحكومية، مما دفع المفصولين للخروج في مظاهرات رفضًا لما وصفوه بالعمل العشوائي، قبل أن يتدخل القضاء ويبطل قرارات اللجنة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 13/11/2021
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