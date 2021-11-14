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الأخبار|تركيا

اختارت اسم فاطمة.. عجوز بلغارية تعتنق الإسلام وتكشف عن السبب (فيديو)

14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202112:50 PM (مكة المكرمة)

اعتنقت البلغارية الثمانينية سباسكا إيفانوفا مؤخرًا الإسلام بسبب تأثرها بحياة النبي محمد صلى  الله  عليه وسلم، وذلك بعدما أجرت أبحاثًا لفترة طويلة عن حياته وعن الإسلام.

وأثناء جولة لها في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، زارت سباسكا دار الإفتاء في الولاية لتعلن هناك عن رغبتها في اعتناق الإسلام.

وعلى إثر ذلك أشرف مفتي ولاية أدرنة علاء الدين بوزقورت ونائبته زينب قايا على مراسم إشهار المرأة البلغارية إسلامها حيث نطقت الشهادتين بمساعدتهما.

واختارت سباسكا اسم (فاطمة) عقب اعتناقها الإسلام وقالت إنها تجري أبحاثًا منذ فترة طويلة عن ديانة الإٍسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي نهاية المراسم أهداى مفتى أدرنة فاطمة نسخة من القرآن الكريم .

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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