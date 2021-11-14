شجاعة نادرة.. شاب مصري يغامر بحياته لإنقاذ رضيع من حريق (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لشجاعة شاب مصري وهو يغامر بحياته لإنقاذ طفل رضيع من حريق عبر شرفة شقته الواقع في الطابق الخامس.

وأظهرت اللقطات الشاب وهو يخرج من شرفة شقة أسفل شقة تشتعل فيها النار بكثافة ويتشبث بيد واحدة في الحائط ليلتقط الرضيع الذي يحاول أهله إنقاذه بأي سبيل بعد أن حاوطتهم النيران.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن الحريق اندلع في شقة بحي الكرامة بالعبور الجديدة شمالي البلاد، جراء ماس كهربائي.

وأضافت التقارير أن صاحب الشقة أصيب باختناق جراء الحريق الذي أتى على محتويات الشقة بالكامل وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.