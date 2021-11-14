تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|ليبيا

نجل القذافي يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا (فيديو)

سيف الإسلام القذافي يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية الليبية (مواقع التواصل)
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202102:52 PM (مكة المكرمة)

أكد مصدر من مفوضية الإنتخابات في سبها جنوبي ليبيا، للجزيرة مباشر، أن سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي تقدم رسميًا اليوم الأحد لمفوضية الانتخابات بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية (خاصة) خبرًا مفاده أن “سيف الإسلام القذافي يقدم ملف ترشحه شخصيًا لمفوضية الانتخابات في سبها جنوبي البلاد”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا لسيف الإسلام القذافي من داخل فرع مفوضية الانتخابات في سبها، وكان يرتدي عباءة وعمامة بنيتين، ويبدو الشيب ظاهرًا في ذقنه الطويلة.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 ديسمبر المقبل.

ومن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة بخلاف سيف الإسلام: خليفة حفتر، وعبد الحميد دبيبة، وفتحي باشغا، ومحمد خالد عبد الله الغويل، وعلي زيدان، وعثمان عبد الجليل، وعارف النايض، وفتحي بن شتوان، وإسماعيل الشتيوي بحسب وكالة الأناضول.

وجاء فتح باب الترشح بالرغم من خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

ردا على اتهامات الرئيس الفرنسي.. تركيا تعتبر قواتها العسكرية في ليبيا “قوة استقرار”

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين  إن حضور بلاده في ليبيا يمثل “قوة استقرار”، وذلك غداة مطالبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب “قواتهما من هذا البلد بدون تأخير”.

Published On 13/11/2021
من برنامج: بعد منتصف الليل

من يعرقل إجراء الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا؟

تتواصل بيانات الرفض والمقاطعة بالرغم من مرور 3 أيام على فتح الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية، كما تتزايد التعقيدات لمسار إجراء تلك الانتخابات المقررة وفق خريطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تواصل استقبال طلبات الترشح

تواصل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوزيع البطاقات على الناخبين، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. المشري يدعو للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الهيئة المدنية للاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية احتجاجا على السير في العملية الانتخابية من دون التوافق على قوانين الانتخابات.

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة