نجل القذافي يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا (فيديو)

أكد مصدر من مفوضية الإنتخابات في سبها جنوبي ليبيا، للجزيرة مباشر، أن سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي تقدم رسميًا اليوم الأحد لمفوضية الانتخابات بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية (خاصة) خبرًا مفاده أن “سيف الإسلام القذافي يقدم ملف ترشحه شخصيًا لمفوضية الانتخابات في سبها جنوبي البلاد”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا لسيف الإسلام القذافي من داخل فرع مفوضية الانتخابات في سبها، وكان يرتدي عباءة وعمامة بنيتين، ويبدو الشيب ظاهرًا في ذقنه الطويلة.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 ديسمبر المقبل.

ومن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة بخلاف سيف الإسلام: خليفة حفتر، وعبد الحميد دبيبة، وفتحي باشغا، ومحمد خالد عبد الله الغويل، وعلي زيدان، وعثمان عبد الجليل، وعارف النايض، وفتحي بن شتوان، وإسماعيل الشتيوي بحسب وكالة الأناضول.

وجاء فتح باب الترشح بالرغم من خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر.