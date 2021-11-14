تحذيرات وهمية.. اختراق نظام البريد الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي

أعلن خبراء في أمن الحاسوب أن عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة يُزعم أنها صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أُرسِلت السبت من خادم حاسوب آمن يتبع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وتحذر من وقوع هجمات إلكترونية.

وقال الـ (إف بي آي) في بيان إنه يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة تأتي من عنوان بريد إلكتروني شرعي تابع له.

ورغم أن الأجهزة التي تأثرت بالحادث “تم إيقافها بسرعة عند اكتشاف المشكلة” قال مكتب التحقيقات الفدرالي إن “هذا وضع مستمر”.

وأكد الـ (إف بي آي) تقرير مجموعة (سبامهاوس) الأمنية المستقلة الذي أشار إلى أن عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أُرسِلت على دفعتين في وقت مبكر السبت من موقع إلكتروني تستخدمه وكالات حكومية عدة.

وجاءت بعض الرسائل الإلكترونية -التي وُجّهت باسم مجموعة الكشف عن التهديدات السيبرانية التابعة لوزارة الأمن الوطني- بعنوان “عاجل: عامل تهديد في الأنظمة”.

وحذرت الرسائل المتلقّين من أنهم أهداف لهجوم إلكتروني “معقّد” تُنفّذه عصابة ابتزاز معروفة، حسب ما قالت (سبامهاوس) في تقريرها.

وقال خبير الأمن السيبراني المستقل (براين كريبس) إنه تلقى أيضًا بريدًا إلكترونيًا مزيفًا من عنوان إلكتروني تابع لـ (إف بي آي)، ولكن يحتوي على رسالة مختلفة.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني حصول الهجوم، من دون تقديم تفاصيل.

وقالوا في بيان إن “مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة على علم بالحادث الذي وقع هذا الصباح ويتعلق برسائل بريد إلكتروني مزيفة من حساب البريد إلكتروني (@ ic.fbi.gov).

وأضاف البيان “هذا وضع ما زال مستمرًا ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي الحذر من المُرسلين المجهولين ونحضّه على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه”.

ولم يشر البيان إلى الطريقة التي أرسل من خلالها البريد الإلكتروني، وهل إذا كان من خلال شخص يتمتع بوصول شرعي إلى الخادم أو من خلال قرصنة خارجية.