تطبيق جديد للطقس يحترم خصوصية المستخدمين.. تعرف عليه

تحتاج أغلب التطبيقات التي تقدم معلومات عن حالة الطقس إلى معرفة مكان المستخدم في كل مرة يسأل فيها عن الطقس، إلا أن هناك تطبيقا جديدا يحمل اسم (برايفسي فريندلي ويذر) أو (طقس يحترم الخصوصية).

ويعمل هذا التطبيق مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث يعتمد على المصادر المفتوحة لمعلومات الطقس، لكن ميزته الرئيسية هي أنه لا يحتاج إلى الكثير من المعلومات الشخصية للمستخدم ولا يجمع أي بيانات عنه ولا ينشيء حسابات خاصة للاستخدام.

وغالبًا ما تحدد تطبيقات بيانات الطقس بدقة موقع المستخدم إلى جانب جمعها لكم كبير من التفاصيل بشأن كيفية استخدامه للتطبيق، لكن تطبيق (برايفسي فريندلي ويذر) هو واحد من قلة قليلة للغاية من البرامج المصممة لاحترام الخصوصية.

يمكن تنزيل التطبيق من غوغل بلاي ستور وإف درويد ستور

طورت هذا التطبيق مجموعة (سيكوسو) للأبحاث في مجال أمن البيانات وسهولة الاستخدام والمجتمع ومقرها في قسم علوم الحاسب بجامعة دارمشتاد التقنية في ألمانيا. وقد طورت المجموعة بالفعل أكثر من 30 تطبيقًا يحترم الخصوصية في مجالات عديدة لأجهزة أندرويد.

في الوقت نفسه فإن التطبيق الجديد يعمل بنفس طريقة تطبيقات بيانات الطقس الأخرى ويوفّر البيانات الخاصة بحالة الطقس الآنية وتوقعاته في أي مكان يختاره المستخدم ولكن من دون الحاجة إلى معرفة مكان وجود المستخدم ولا تقديم إعلانات.

كما أنه يطلب من المستخدمين منحه الحد الأدنى من الموافقات التي يحتاجها لكي يجمع البيانات من خدمة (أوبن ويزر مابس) المجانية.

ومن الخصائص المهمة في التطبيق قدرته على القيام بالبحث عبر منطقة يتم تحديد نصف قطرها، وهي الخاصية التي تتيح للمستخدم معرفة الأماكن ذات الطقس الجيد حول المكان الذي حدده.

ويمكن تنزيل التطبيق من (غوغل بلاي ستور) و(إف درويد ستور).