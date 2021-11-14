عشرات المهاجرين يخترقون الحدود البولندية وبوتين يعرض المساعدة في حل الأزمة

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعدة بلاده في حل أزمة المهاجرين القائمة على حدود بيلاروسيا وبولندا.

ونقلت الوكالة الروسية للإعلام عن بوتين قوله خلال مقابلة تلفزيونية “مستعدون للمساعدة في حلها بكل الوسائل إذا كان هناك بالطبع أي شيء يعتمد علينا”.

وروسيا حليف رئيسي لبيلاروسيا التي يقول الاتحاد الأوربي إنها مسؤولة عن نقل آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، بالطائرات ودفعهم لمحاولة دخول بولندا بطريق غير نظامي.

وتنفي روسيا تورط موسكو ومنسك في الأزمة، ويقول بوتين إن الغرب يتحمل المسؤولية عنها بالنظر إلى الحرب في كل من العراق وأفغانستان.

وقال بوتين إنه تحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مرتين منذ بدء أزمة المهاجرين التي قال إنه علم بها في البدء من وسائل الإعلام، على حد قوله.

أجنحة الشام تعلق رحلاتها

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شركة أجنحة الشام السورية للطيران في بيان إنها علقت رحلاتها إلى مطار مينسك بسبب التوترات على حدود بيلاروسيا وبولندا.

وأضافت الشركة “حيث إن أغلبية المسافرين على رحلات أجنحة الشام للطيران إلى مطار مينسك من السوريين، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها اعتبارا من اليوم (الأحد)”.

اختراقات للحدود

على صعيد متصل، قالت الشرطة البولندية، الأحد، إن مجموعة من نحو 50 مهاجرًا اخترقت التحصينات على الحدود ودخلت البلاد بالقرب من قرية ستارزينا.

وسافر آلاف المهاجرين إلى بيلاروسيا على أمل العبور إلى الاتحاد الأوربي، ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في درجات حرارة متجمدة.

ويتهم الاتحاد الأوربي منسك بتدبير الأزمة للضغط عليه بعد العقوبات التي فرضها، لكن بيلاروسيا نفت ذلك مرارًا. وحذرت بعض الدول في المنطقة من أن المواجهة قد تتصاعد إلى صراع عسكري.

وقالت شرطة بودلاسكا على تويتر “قبل الخامسة من مساء أمس، اقتحم حوالي 50 شخصًا بولندا بالقرب من ستارزينا”، مضيفة أنه تم اعتقال 22 مواطنًا عراقيًا في وقت لاحق.

وقالت الشرطة إنها تعرضت لهجوم مساء أمس السبت خلال محاولة منفصلة للتوغل عبر الحدود.

وإجمالًا، كانت هناك 223 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني أمس السبت، بحسب حرس الحدود البولندي.