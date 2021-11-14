الجزيرة تندد باعتقال مدير مكتبها بالسودان وتطالب السلطات العسكرية بإفراج فوري عنه

نددت شبكة الجزيرة الإعلامية باعتقال الزميل المسلمي الكباشي، مدير مكتب الجزيرة في العاصمة السودانية الخرطوم، عقب مداهمة السلطات لمنزله.

وقالت الشبكة في بيان اليوم الأحد “إذ تندد الجزيرة بهذا التصرف بأقوى عبارات الشجب، فإنها تطالب السلطات العسكرية بالإفراج الفوري عن الزميل المسلمي الكباشي والسماح لكل صحافييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب”.

وأضاف البيان “تحمل الشبكة السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان”.

المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم (الجزيرة)

وتابع بيان الشبكة “في عالم يواجه فيه الإعلام والصحفيون تهديدات متزايدة، تعد الجزيرة هذا التصرف هجومًا جديدًا على حرية الصحافة”.

ودَعت الجزيرة، المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، إلى إدانة كل التعديات التي تستهدف الصحافيين، وفق البيان.

وفي ختام بيانها، جددت الشبكة “التزامها بتغطية الأحداث الدولية بموضوعية ومهنية واحتراف”.