الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ.. 5 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في وضع حرج

يواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير (كايد الفسفوس) المضرب منذ 122 يومًا.

وأبلغ أطباء في مستشفى (برزلاي) الإسرائيلي، ذوي الأسير كايد الفسفوس بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة.

وقال حسن الفسفوس شقيق كايد في اتصال هاتفي مع الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الأطباء أخبروه بذلك نظرًا لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم.

وأشار إلى أن شقيقه يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

وقال حسن الفسفوس، إن إضراب كايد المستمر تسبب له بمشاكل في الكلى والقلب والرئتين والجهاز العصبي.

أسرى يواصلون الإضراب

ويواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير الفسفوس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم (علاء الأعرج منذ 98 يومًا) و(هشام أبو هواش منذ 89 يومًا) و(لؤي الأشقر المضرب منذ 34 يومًا) و(عياد الهريمي) المضرب عن الطعام منذ 52 يومًا.

لليوم الـ 121 على التوالي يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. pic.twitter.com/VYhvoAbd5I — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 13, 2021

كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ذكرت أن الأسرى الخمسة يعانون أوضاعُا صحية صعبة، خاصة الأسير الفسفوس الذي لا يزال يحتجز في المستشفى.

وأشارت الهيئة إلى أنها قدمت التماسًا الخميس الماضي، من أجل المطالبة بالإفراج عنه وإبطال أمر اعتقاله الإداري، بعد أن اتخذت قرارًا بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرتين.

لليوم الـ 97 على التوالي يواصل الأسير علاء سميح الأعرج من بلدة عنبتا شرق طولكرم إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. pic.twitter.com/VTpEaJiVbp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 13, 2021

وقالت إن الأسير الأعرج تعرض لخديعة من محكمة الاحتلال أمس الأول عبر تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، وتقديم لائحة اتهام بحقه، ما يعد مماطلة من الاحتلال بهدف عدم الاستجابة لمطالب الأسرى وكسر إضرابهم عن الطعام.

وذكرت أن محكمة الاحتلال خفضت مدة الأمر الإداري الصادر بحق الأسير أبو هواش من 6 أشهر إلى 4، الأمر الذي يعطي احتمال إعطائه قرارًا إداريًا جديدًا بعد انتهاء اعتقاله الحالي، موضحة أن ذلك أيضًا خديعة ومماطلة من الاحتلال.

لليوم الـ 88 على التوالي يواصل الأسير هشام إسماعيل أبو هواش ( 39 عاما ) من دورا الخليل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري . pic.twitter.com/zNOu5EvwAU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 13, 2021

فيما يتعلق بالأسيرين الهريمي والأشقر، أكدت الهيئة أنهما يعانيان نقصانًا في الوزن، وآلامًا في المفاصل وصداعا.

وأوضحت أن التحركات مستمرة والجهود تبذل على كافة المستويات من أجل إنقاذ حياة الأسرى الخمسة المضربين، موضحة أن إسرائيل تتهرب من اتخاذ قرار بحقهم وتلجأ للخداع.

لليوم الـ 33 يواصل الأسير الجريح لؤي ساطي الأشقر من مدينة طولكرم، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. pic.twitter.com/qJd2FENP94 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 13, 2021

وطالبت في هذا الصدد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للجم إجراءات الاحتلال والضغط للإفراج عنهم.

يشار إلى أن الأسير مقداد القواسمة أنهى إضرابه الذي استمر 113 يومًا، أمس الأول، حيث سيتم الإفراج عنه في شهر فبراير/شباط المقبل.