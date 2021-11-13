رفضا لإجراءات البرهان.. انطلاق “مليونية 13 نوفمبر” بالسودان رغم إغلاق الجسور (فيديو)

انطلقت مظاهرات في أنحاء عديدة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدنها، كما انطلقت مظاهرات في مدن سودانية تلبية لدعوة وجهتها قوى سودانية، رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني بحلّ مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر في وقت لاحق أن قوات الأمن أطلقت الغاز المدمع على المحتجين في منطقة (شارع الأربعين) في أمدرمان، غربي الخرطوم.

وبثّت حسابات سودانية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبدء المظاهرات في أحياء الخرطوم للمشاركة في مليونية 13 نوفمبر، رفضا لإجراءات الجيش.

وخرجت المظاهرات التي دعت لها قوى سودانية للاحتجاج على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأخيرة التي حلّ فيها مؤسسات الحكومة الانتقالية واعتقل وزراء ومسؤولين من بينهم رئيس الوزراء الذي وضع قيد الإقامة الجبرية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ونادوا بعودة الحكومة المدنية برئاسة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك، ونددوا بما قالوا إنه “انقلاب”.

وردد المتظاهرون هتافات “الشعب يريد إسقاط البرهان” و”مدنية خيار الشعب” ورفعوا لافتات مكتوب عليها “الشعب أقوى والردة مستحيلة” و”حرية وسلام وعدالة”.

وكان (تجمع المهنيين السودانيين) وقوى وأحزاب سودانية أخرى قد دعوا للمشاركة والخروج في مواكب ومسيرات اليوم السبت للمطالبة بعودة الحكم المدني ورفضًا للإجراءات التي قام بها البرهان.

وحددت لجان المقاومة بالخرطوم، 4 مواكب رئيسية في مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث “الخرطوم، وبحري، أم درمان” إلى جانب منطقة شرق النيل (شرق الخرطوم).

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة ترفض الإجراءات التي قام بها البرهان ويقول المحتجون إنها “انقلابًا عسكريًا” وتنادي بالعودة إلى مسار الحكم الانتقالي وتسليم الحكم للمدنيين.