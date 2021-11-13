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الأخبار|مصر

مصر.. انتشال جثتين إثر انهيار عقار قديم شمالي القاهرة (فيديو)

صورة نشرتها السلطات المصرية للعقار المنهار شمالي القاهرة (موافع التواصل)
13/11/2021-|آخر تحديث: 13/11/202104:22 PM (مكة المكرمة)

انتشلت قوات الحماية المدنية في العاصمة المصرية، ظهر اليوم السبت، جثتي امرأتين إثر انهيار عقار قديم في حي روض الفرج شمالي القاهرة.

وقالت السلطات المصرية إنه جرى انتشال جثة صاحبة العقار المنهار وجثة ابنتها من أسفل ركام المنزل في حي روض الفرج.

 

وأضافت أن الحماية المدنية تواصل عمليات رفع الركام تحسبا لوجود أي ضحايا آخرين.

ولم يعرف على وجه الدقة عدد الموجودين في العقار المكون من دور أرضي وأربع طوابق، لحظة انهياره.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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