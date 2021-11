بين حكايات حي الحسين والطفولة بالدوحة.. الروائي المصري الفائز بأرفع جائزة كندية يروي قصته (فيديو)

كشف الروائي المصري الحاصل على أكبر جائزة كندية في الأدب (عمر العقاد) أنه لم تكن لديه فكرة أن روايته التي فازت بأرفع جائزة أدبية في كندا قد تم ترشيحها للجائزة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج (هشتاج) على شاشة الجزيرة مباشر، إن هناك تحديات تواجه المؤلفين الذين تتناول كتبهم موضوعات لا تخاطب موضوعًا يهم قضية غربية.

كان العقاد قد قال خلال تسلمه أرفع جائزة أدبية في كندا عن رواية (يا لها من جنة غريبة) قبل أيام “لم أكن اعتقد أن لدي فرصة للفوز، إنه إلى حد بعيد أعظم شرف في مسيرتي”.

وقال الروائي الكندي المصري، للجزيرة مباشر إن ذلك مثل مفاجأة له عندما علم أن روايته قد رشحت من ضمن الروايات لنيل الجائزة الأدبية الرفيعة في كندا.

وفي رد على سؤال حول دور دار النشر في نيل الرواية حظها من الترشح للجائزة، قال إن هناك صعوبات تواجه نوع الكتابة التي يقوم بها، لأنها تتحدث عن موضوع لا يمس الغرب.

وأشار إلى أن روايته كانت تتناول قضية أشخاص جاءوا من مناطق في الشرق الأوسط ينتمي هو إليهم، رغم أنه يعيش في الغرب، وقال إنها كان من الصعب أن تلفت انتباه الناس لهذا السبب.

وعن التحديات التي تواجه المؤلفين الذين تتناول كتبهم مثل هذه الموضوعات، قال العقاد إن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أنه في الثقافة الشعبية الغربية هناك بعض التوقعات حول كيف يمكن أن تكون القصة العربية.

وقال لو شاهدت فيلما في هوليوود وفيه شخصية عربية، فإن تلك الشخصية ستمثل “إرهابيًا”، مشيرًا إلى أن تلك هي النظرة للعرب ومن الصعب تجاوزها أو الالتفاف عليها.

وأكد العقاد إن ما ساعده في صقل طريقة للكتابة هي أنه عمل نحو 10 سنوات في الصحافة وتجول في مناطق كثيرة حول العالم وقال إن الشيء الآخر الذي ساعده على ذلك هو عمله لفترة في دولة قطر واختلاطه بجنسيات وثقافات متعددة.

I'm so grateful to be on this magnificent list, and to the judges, who I don't envy at all for having to make these decisions — every one of the longlisted books and authors are outstanding. https://t.co/bmwavvFxl7

— Omar El Akkad (@omarelakkad) October 5, 2021