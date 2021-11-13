اتهام زوجين إسرائيليين بالتجسس في تركيا.. وتل أبيب تعلق

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن محكمة في إسطنبول وجهت، أمس الجمعة، اتهامات بالتجسس لثلاثة أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان بعد أن التقطا صورة لمنزل الرئيس رجب طيب أردوغان في المدينة.

واحتجز الزوجان الخميس بعد زيارة برج تشامليغا الذي افتتح العام الماضي في منطقة أسكدار على الجانب الآسيوي من إسطنبول.

وتحوي منطقة أسكدار مطاعم ومنصات فرجة، ويمتلك الرئيس التركي منزلًا في المنطقة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

وعرفت وسائل إعلام إسرائيلية الزوجين على أنهما موردي وناتالي أوكنين.

وذكرت الوكالة التركية أن الزوجين الإسرائيليين إلى جانب مواطن تركي كان بصحبتهم إلى محكمة في إسطنبول في وقت مبكر أمس الجمعة ووجهت لهم جميعا تهمة “التجسس السياسي والعسكري”.

وقال موظف في البرج إن الزوجين الإسرائيليين والمواطن التركي “دخلوا المطعم في البرج والتقطوا صورًا لمنزل أردوغان وعرضوها لبعضهم البعض”، حسب ما ذكرت الوكالة.

ونفى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بيان عمل الزوجين الإسرائيليين “في أي جهاز استخبارات إسرائيلي”.

لبيد: نعمل على جميع المستويات من أجل إطلاق سراح الزوجين المعتقلين في تركيا https://t.co/vinyaEsCnV — مكان الأخبار (@News_Makan) November 13, 2021

وأضاف البيان أن لبيد تحدث مع أسرة الزوجين وطمأنها الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت زيارة قنصلية عاجلة وأنها “تعمل على جميع المستويات لضمان الإفراج عنهما”.

وتشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترًا، تصاعد خصوصًا منذ سحب السفيرين عام 2018 بعد مقتل محتجين فلسطينيين في قطاع غزة.