يقدم خدماته للنازحين مجانا.. مستشفى لطب العيون في إدلب يعود للعمل (فيديو)

عاد مستشفى يعمل في تقديم خدمات للنازحين السوريين في ريف إدلب الشمالي بالمجان، للعمل مرة أخرى بعد توقف بسبب انقطاع الدعم من المانحين.

ومستشفى ابن الهيثم التخصصي لطب وجراحة العيون هو المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة مجانا للنازحين في ريف إدلب الشمالي في المناطق المحررة.

وقال أحد الأطباء العاملين في المستشفى، إن أكثر العمليات هي إعتام عدسة العين – التي تعرف أيضا بمرض الساد أو الكاتاراكت أو الماء الأبيض وقد يصيب عينا واحدة أو العينين سوية.

كما يجري المستشفى عمليات (الحول) وعمليات الشبكية في وقت شهدت خدمات المستشفى المجانية إقبالا كبيرا من قبل النازحين.

وقال طبيب إن المستشفى يجري أكثر من 3 آلاف معاينة شهريا، وإجراء 200 عملية، مؤكدا أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية بالمجان للنازحين رغم تكلفتها الكبيرة، تخفيفا عنهم، مشيرا إلى أن المستشفى يقدم أيضا خدمات نوعية لا توجد في مستشفيات أخرى.

وثمّن النازحون الخدمات التي يقدمها لهم المسنشفى، وقالوا إنهم وجدوا استجابة طيبة وخدمة مميزة عند قدومهم للمستشفى رغم بعد التي كانوا يأتون منها.

وأدى توقف الجهات المانحة للمراكز الطبية إلى تراجع كبير في الخدمات التي تقدمها للنازحين في ريف إدلب.