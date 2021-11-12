ربط استقالته بضمانات.. جورج قرداحي: لست متمسكا بالمنصب وأحترم السعودية (فيديو)

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الجمعة، أنه ليس متمسكا بمنصب وزاري ولا يتحدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ولا السعودية، بعد أن أثارت تصريحات أدلى بها خلافا دبلوماسيا مع دول الخليج.

وفي تصريح عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال قرداحي “بري مرجع وطني كبير، تشرفت بلقائه واستمعت إلى أرائه وأفكاره حول مختلف المواضيع، هذا كل ما تباحثنا به ولم نطرح موضوع استقالتي من الحكومة”.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية على خلفية تصريحات لقرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وبثّت الشهر الماضي، وقال فيها إن الحوثيين في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.

وقال قرداحي إن ما يحصل “مزايدة في الداخل وكثر استغلوا قضيتي لتقديم براءة ذمة للسعودية والخليج”.

لا ضمانات بعد

ولمح وزير الإعلام اللبناني إلى الاستقالة في حالة وجود ضمانات من الدول الخليجية، وقال “إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فأنا حاضر”.

وأكد أنه للآن “لم يتحدّث أحد عن ضمانات لا في الداخل ولا في الخارج”.

وكان موقع تلفزيون الجديد اللبناني قال سابقا إن قرداحي ربط تقديم استقالته من منصبه بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال مساء الخميس “إن استقالة أو إقالة وزير الإعلام اللبناني يعني أن الدولة اللبنانية أصبحت بلا سيادة ولا كرامة”.

وأضاف “لا نرغب في التصعيد مع أحد، ولكننا نريد أن يستعيد لبنان قوته ونعيد الأمور إلى مكانتها الطبيعية التي كانت عليها في السابق”.

واعتبر أمين عام حزب الله أن ردات الفعل السياسية تجاه تصريحات قرداحي مبالغ فيها جدا وأن هذا الأمر غير مفهوم حتى الآن.