الصحة العالمية: مليون طفل أفغاني عرضة للموت وطالبان تدعم حملة للتطعيم

توقعت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن يعاني نحو 3.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت.

وقالت مارغريت هاريس لصحفيين في جنيف عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابل “إنها معركة شاقة فالمجاعة تجتاح البلد، يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان ولا يمكنه أن يتحمل تبعات ذلك”.

مكافحة شلل الأطفال

وبدأت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان يوم الإثنين، وهي أول حملة وطنية لمكافحة المرض منذ ثلاث سنوات.

وقال منسق عمليات الطوارئ لبرنامج شلل الأطفال في وزارة الصحة الأفغانية إن الحملة بدأت في أنحاء من البلاد، لكن عقبات تعترضها، تتعلق بقلة الموظفين المدربين.

وقالت منظمة الصحة إن الحملة التي تهدف إلى تطعيم أكثر من 3 ملايين طفل تلقت دعما من حركة طالبان، ما يسمح للفرق بالوصول إلى الأطفال في المناطق التي كان يتعذر دخولها سابقا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط (أحمد المنظري) إن استجابة قيادة طالبان، تُظهر التزاما بالحفاظ على النظام الصحي وإعادة العمل بالتحصينات الأساسية لتجنب تفشي الأمراض.

وقال منسق عمليات الطوارئ، إن هناك حاجة إلى مزيد من التدريب للفرق في المناطق النائية، لذلك سينطلق البرنامج في البداية في أماكن مثل كابل.

وتعد أفغانستان وباكستان آخر دول العالم التي تعاني من توطن شلل الأطفال، وهو مرض عضال وشديد العدوى ينتقل عبر مياه الصرف الصحي ويمكن أن يتسبب في شلل الأطفال الصغار.

ووفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية قبل انهيار الحكومة في أغسطس/آب، سجلت أفغانستان حالة إصابة واحدة بشلل الأطفال من النوع الأول العام الجاري، مقارنة مع 56 حالة العام الماضي.