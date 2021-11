لحظات مرعبة.. رجل يعتدي على امرأة في مصعد بنيويورك ويسحلها لسرقة 50 دولارا (فيديو)

لحظات مرعبة عاشتها امرأة (36 عاما) عندما هاجمها رجل بوحشية في مصعد محطة مترو أنفاق بمدينة نيويورك قبل أن يسحلها من قدميها ويسرق منها 50 دولارًا.

ونشرت شرطة مدينة نيويورك، الأربعاء، لقطات وثقتها كاميرا مراقبة للاعتداء الذي وقع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووصفت الشرطة اللقطات بأنها “مرعبة”.

ويُظهر المقطع امرأة تدخل المصعد ليقترب منها رجل يرتدي سترة داكنة أثناء محاولتها الضغط على أحد أزرار المصعد.

ويبدو في المقطع المصور أن الرجل تحدث إلى المرأة قبل أن تتملكه نوبة غضب واضحة.

وحسب ما أظهرته اللقطات المصورة، صرخ الرجل في وجه المرأة قبل أن يمسكها ويضربها مرات عدة ويضرب جسدها في جدار المصعد.

وأثناء الاعتداء، حاولت الضحية دفع الرجل بعيدًا، لكنه تمكن منها ودفعها إلى الأرض ثم سحلها خارج المصعد.

Shocking video: Man repeatedly punches woman, drags her out of East Harlem subway elevator and robs her, police say

